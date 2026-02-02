André Carrillo tiene motivos de sobra para celebrar. Este domingo, la ‘Culebra’ se corono campeón de la Supercopa de Brasil 2026 con Corinthians, tras vencer 2-0 a Flamengo en la final. Con ello, sumó 18 títulos en el exterior y ya es el segundo peruano con más copas internacionales ganadas.

Pero eso no fue todo. Lo que llamó la atención fue el video de Carrillo que es viral en redes sociales. Luego de ganar la Supercopa, el futbolista peruano hizo un ‘live’ en sus redes sociales y allí dejó un picante mensaje para Flamengo.

“Corinthians no tiene dinero para contratar jugadores, pero levanta trofeos”, expresó la ‘Culebra’, generando las risas de sus compañeros. Sin duda, el peruano disfruta su buen momento y se ha ganado el cariño de los hinchas del ‘Timao’.

Como se sabe, Flamengo era favorito para quedarse con la Supercopa de Brasil. El ‘Mengao’ llegaba como campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores. Además, había fichado a Lucas Paquetá en más de 50 millones de dólares, una cifra récord.

“Corinthians não tem dinheiro para contratar, mas levanta troféus” – Carrillo, André. 2k26 pic.twitter.com/WlIKHjL1pm — jub¡s sccp, #bb7 (@liajubis) February 2, 2026