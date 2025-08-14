André Carrillo es hincha de Alianza Lima, siempre lo ha dicho cuando se le ha preguntado en entrevistas. Sin embargo, el hoy jugador del Corinthians generó polémica al asegurar que se pondría la camiseta de Universitario de Deportes en el futuro. Para el jugador, la profesionalidad está por delante.

"No le cierro las puertas, no hay que hablar nunca de si vestirías o no porque uno es profesional y no sabe lo que puede pasar, estamos siempre abiertos. Obviamente yo soy hincha de Alianza, empecé ahí, estoy agradecido con el club pero nunca tuve contacto desde que salí del país", expresó André Carrillo en Full Deporte.

La ‘Culebra’ también destacó el buen momento que atraviesan Alianza Lima y la U en el plano internacional. “Hoy están compitiendo pero también es porque han invertido, están contratando jugadores de selección, peruanos que han estado en el extranjero y eso te da una base más fuerte”, sostuvo.

✍🏽 André Carrillo negó ser el causante de la supuesta decisión de Alex Valera de no jugar por la Selección Peruana 🇵🇪. La ‘Culebra’ contó que mantienen una buena relación, pero desconoce por qué ahora el delantero de Universitario no viste la Bicolor.



📹: @ovacionweb pic.twitter.com/72m3CXpKFn — Martín Cojal Cabrera ✍🏽 (@madco07) August 14, 2025

Por otro lado, André Carrillo se refirió a su lesión en el tobillo y explicó cuánto tiempo tardará en volver a las canchas. “Me han dicho que en 3 meses estoy volviendo a jugar, ojalá que aceleren los procesos para llegar antes porque quiero terminar el año jugando, quiero ayudar al equipo”, dijo.

Finalmente, lamentó perderse la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 con la selección peruana. “Estoy contento con lo que venimos haciendo, me hubiese encantado estar en estas dos fechas, contaba con eso, pero sé que los jugadores que van a estar con el trabajo que viene haciendo Oscar (Ibáñez) vamos a luchar hasta el fin y ver qué pasa en estos últimos dos partidos”.

