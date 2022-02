Portland Timbers tomó la decisión de despedir a Andy Polo, luego de las acusaciones por maltrato a la madre de sus hijos. Tras este anuncio, el futbolista se pronunció mediante su cuenta de Instagram.

“Alegando a este comunicado, quiero empezar pidiendo disculpas al club y todas las personas involucradas en ese tema. Cada pauta mencionada en este comunicado tiene pruebas de respaldo, dichas estas no serán públicas a nivel nacional, ya que mi rubro no es espectáculos y no pienso crear más morbo sobre mi vida personal”, menciona el futbolista.

“Me encuentro sereno, ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo bien en claro que no pienso hacer ningún comentario con respecto a lo expresado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos, por el respeto que se le guarda al ser mujer y principalmente por ser madre de mis hijos”, finalizó.

Tras su salida de Portland Timbers, Andy Polo dio su descargo acerca de lo sucedido mediante su cuenta oficial de Instagram.

Despido de Portland Timbers a Andy Polo

“Los Portland Timbers rescindieron el contrato del mediocampista Andy Polo luego de las denuncias de abuso doméstico esta semana, anunció hoy el club”, reportó la entidad, a la que el atacante se unió en enero del 2019

“Lamentamos profundamente no haber suspendido a Polo de inmediato, especialmente considerando los preocupantes nuevos detalles de abuso que surgieron esta semana. Fue un fracaso de nuestra parte, y uno que nunca volverá a suceder”, señalaron.

Por último, Portland Timbers instó a las personas que sufran violencia doméstica a comunicarse con las entidades correspondientes, esto para territorio de Estados Unidos.

“Si sufre violencia doméstica, llame a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 o visite thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea directa está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en más de 170 idiomas”, fue el párrafo final.

