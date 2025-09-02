Piero Quispe jugará la próxima temporada en el Sydney FC de Australia y llega como una de las incorporaciones más importantes del club.
A través de las redes sociales del equipo que participa en la A-League, se difundió un video alusivo al peruano que será oficial este martes.
Con el anuncio de “Mañana”, acompañado de una bandera blanquirroja, se confirma su fichaje en calidad de préstamos según trascendió.
ANUNCIO DE SYDNEY FC
Su poco protagonismo en la presente temporada con los Pumas UNAM lo lleva a una liga poco conocida en nuestro continente, pero que puede ser un renacer en su corta carrera deportiva.
Esto lo alejó de Videna, y no fue convocado por Óscar Ibáñez a la selección peruana para la fecha doble final de las Eliminatorias.
