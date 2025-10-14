Etzaz Hussain anotó el empate ante Afganistán en las Eliminatorias para la Copa Asiática 2027.
Redacción EC
Redacción EC

pudo, al fin, festejar un gol de la selección de Pakistán, combinado nacional que dirige en las Eliminatorias a la Copa Asiática 2027.

Etzaz Hussain fue el encargado de anotar a los 29 minutos el empate ante Afganistán, que se puso en ventaja apenas a los cinco de iniciado el encuentro.

GOL DE PAKISTÁN

En las imágenes se aprecia a un Solano muy concentrado en dar indicaciones a sus dirigidos, lejos de celebrar una conquista histórica en su gestión.

Cabe mencionar que el pasado jueves ambas selecciones se enfrentaron con igualdad sin goles en territorio pakistaní.

El Grupo E es liderado por Siria con 12 puntos, seguido de Birmania con 6. Mientras que Pakistán y Afganistán suman dos unidades.

