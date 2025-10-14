Nolberto Solano pudo, al fin, festejar un gol de la selección de Pakistán, combinado nacional que dirige en las Eliminatorias a la Copa Asiática 2027.
Etzaz Hussain fue el encargado de anotar a los 29 minutos el empate ante Afganistán, que se puso en ventaja apenas a los cinco de iniciado el encuentro.
GOL DE PAKISTÁN
En las imágenes se aprecia a un Solano muy concentrado en dar indicaciones a sus dirigidos, lejos de celebrar una conquista histórica en su gestión.
Cabe mencionar que el pasado jueves ambas selecciones se enfrentaron con igualdad sin goles en territorio pakistaní.
El Grupo E es liderado por Siria con 12 puntos, seguido de Birmania con 6. Mientras que Pakistán y Afganistán suman dos unidades.
