Resumen

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¡Recuperación y asistencia! Así fue el pase gol de Pretell en el triunfo de LDU vs Mushuc Runa. (Foto: Liga de Quito)
¡Recuperación y asistencia! Así fue el pase gol de Pretell en el triunfo de LDU vs Mushuc Runa. (Foto: Liga de Quito)
Por Redacción EC

Jesús Pretell viene consolidándose cada vez más en el exterior. El volante de Liga de Quito fue decisivio en la última victoria de su equipo ante Mushuc Runa, por la fecha 13 de la LigaPro de Ecuador, con una genial asistencia que selló la victoria por 3-1.

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