Jesús Pretell viene consolidándose cada vez más en el exterior. El volante de Liga de Quito fue decisivio en la última victoria de su equipo ante Mushuc Runa, por la fecha 13 de la LigaPro de Ecuador, con una genial asistencia que selló la victoria por 3-1.

La jugada fue rápida, pero precisa. A los 81′, Pretell presionó a su marcador y recuperó la pelota. De inmediato, sacó un pase para habilitar a Deyverson, quien definió con comodidad para marcar el tercero y darle tranquilidad a su equipo.

La recuperación y asistencia no pasó desapercibida por la prensa ecuatoriana, pues consideran que Pretell tuvo un buen desempeño en el mediocampo y fue clave para sostener un resultado positivo a favor de los albos.

Prueba de ello fue que el peruano terminó siendo elegido como el mejor jugador del partido. Con ello, ratifica su buen momento en Liga de Quito, donde ya sabe lo que es marcar goles y goza de la confianza del técnico Tiago Nunes.

🇵🇪🇪🇨 ¡𝗥𝗘𝗖𝗨𝗣𝗘𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗬 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔! El volante peruano quitó un balón en el medio campo y dejó solo al brasileño Deyverson para que anotara con un lujo.



Primera asistencia del ex Sporting Cristal en Ecuador. Por si fuese poco, el peruano fue premiado como el… pic.twitter.com/XxRQ4Hkjjm — Jorge Castillo (@JCastilloRoque) May 13, 2026

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