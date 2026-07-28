Aydan Hammond volvió a captar la atención de los hinchas peruanos. El delantero de raíces peruanas fue protagonista en una fecha especial para el país al marcar un gol frente al Chelsea durante un partido amistoso con el Western Sydney Wanderers FC, disputado el 28 de julio, Día de la Independencia del Perú.

El atacante australiano firmó una destacada actuación en el Accor Stadium de Sídney, donde dejó en evidencia su velocidad, técnica y capacidad de definición ante uno de los clubes más importantes de la Premier League.

Así fue el gol de Aydan Hammond ante Chelsea

La jugada del gol comenzó cerca de la mitad de la cancha. Hammond condujo el balón a gran velocidad antes de abrir el juego hacia el sector izquierdo y continuar su carrera para recibir nuevamente el pase.

Tras controlar un balón complicado, el delantero eludió a un defensor con un giro que lo dejó de frente al arco. Sin perder tiempo, sacó un potente remate de pierna derecha al primer palo.

El arquero Teddy Sharman-Lowe, pese a su estirada y su altura superior a 1,89 metros, no logró evitar el disparo, que terminó en el fondo de la red para adelantar al Western Sydney Wanderers.

Aydan Hammond anotó golazo ante Chelsea y rompió en llanto en amistoso internacional. Foto: Captura de video

Una celebración llena de emoción

Luego de marcar, Hammond no pudo contener sus emociones. El delantero corrió por el campo, se arrodilló sobre el césped y rompió en llanto, reflejando la importancia que tuvo para él convertir frente a un rival de la talla del Chelsea, incluso en un encuentro de preparación.

Su reacción fue una de las imágenes más comentadas del compromiso y evidenció el significado personal que tuvo este gol en su carrera.

𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍: Aydan Hammond anotó en el amistoso internacional del Western Sydney 🇦🇺 ante el Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



El delantero de raíces peruanas superó la marca de Acheampong y anotó el segundo tanto de su equipo. pic.twitter.com/Kt89auWr3I — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) July 28, 2026

El conjunto australiano compitió de igual a igual durante varios pasajes del partido, aunque finalmente Chelsea se impuso por 6-4 en un amistoso con muchas emociones y diez goles. Por el Western Sydney Wanderers marcaron Aydan Hammond, Pantazopoulos, Scicluna y Lual, mientras que para el equipo inglés anotaron Satpaev, Dário Essugo, Jamie Gittens y João Pedro, quien fue la gran figura del encuentro al convertir un hat-trick.

VIDEO RECOMENDADO