Gol, lágrimas y una gran actuación: Aydan Hammond destacó frente al Chelsea en un amistoso. Foto: Captura de video
Gol, lágrimas y una gran actuación: Aydan Hammond destacó frente al Chelsea en un amistoso. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

Aydan Hammond volvió a captar la atención de los hinchas peruanos. El delantero de raíces peruanas fue protagonista en una fecha especial para el país al marcar un gol frente al Chelsea durante un partido amistoso con el Western Sydney Wanderers FC, disputado el 28 de julio, Día de la Independencia del Perú.

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