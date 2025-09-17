El peruano Bassco Soyer marcó este miércoles su primer gol con camiseta del Gil Vicente en la Liga Sub 23 de Portugal, en el triunfo 2-1 sobre Braga.

Con el resultado en contra, tomó la responsabilidad de rematar desde los doce pasos, con sólida ejecución que fue imposible para el golero rival.

Minutos más tarde, con el tiempo cumplido, su compañero Freitas se encargó de darle vuelta al marcador.

MIRA EL GOL DE SOYER

El ex Alianza Lima cuenta con importantes minutos como parte de su adaptación al fútbol europeo, con el firme objetivo de llegar al primer equipo del club.

