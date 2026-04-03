El delantero peruano Bassco Soyer tuvo una destacada actuación en la Liga Revelação U23, siendo determinante en la victoria de Gil Vicente FC por 3-2 frente a SC Farense.

El atacante nacional fue protagonista en la remontada de su equipo al anotar a los 75 minutos y, apenas un minuto después, asistir en el gol decisivo, firmando una actuación clave en un lapso de solo 60 segundos.

Con este resultado, Gil Vicente se mantiene en lo más alto de su grupo, con Soyer como una de sus principales figuras en el torneo juvenil portugués.

El rendimiento del delantero peruano en la temporada 2025/26 viene siendo sobresaliente: suma 10 goles y 5 asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes de su equipo.