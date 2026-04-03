Resumen

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El atacante nacional fue protagonista en la remontada de su equipo al anotar a los 75 minutos. (Foto: @gilvicente)
El atacante nacional fue protagonista en la remontada de su equipo al anotar a los 75 minutos. (Foto: @gilvicente)
Por Redacción EC

El delantero peruano Bassco Soyer tuvo una destacada actuación en la Liga Revelação U23, siendo determinante en la victoria de Gil Vicente FC por 3-2 frente a SC Farense.

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