Resumen

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Bassco Soyer disputando un partido de Liga Revelação con Gil Vicente. Foto: Gil Vicente/Redes Sociales
Bassco Soyer disputando un partido de Liga Revelação con Gil Vicente. Foto: Gil Vicente/Redes Sociales
Por Redacción EC

Bassco Soyer continúa consolidándose como una de las grandes promesas peruanas en Europa. El joven mediocampista fue la gran figura de Gil Vicente en la clasificación a los cuartos de final de la Liga Revelação tras imponerse ante Sporting Lisboa en un partido donde el ex Alianza Lima dejó nuevamente su sello de calidad.

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