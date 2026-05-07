Bassco Soyer continúa consolidándose como una de las grandes promesas peruanas en Europa. El joven mediocampista fue la gran figura de Gil Vicente en la clasificación a los cuartos de final de la Liga Revelação tras imponerse ante Sporting Lisboa en un partido donde el ex Alianza Lima dejó nuevamente su sello de calidad.

Soyer tuvo una actuación determinante al participar directamente en los dos goles de su equipo. Primero asistió a Mohamed Kaba en la apertura del marcador y luego apareció a los 74 minutos para anotar el tanto que terminó inclinando la llave a favor del cuadro de Barcelos. El peruano pudo haber tenido una noche aún más redonda, ya que desperdició un penal en los primeros minutos del encuentro.

PUEDES VER: Bassco Soyer se luce con doble asistencia en triunfo de Gil Vicente

En los minutos finales, Paulo Simão descontó para Sporting Lisboa y le puso suspenso al cierre del partido. A pesar del empuje del conjunto lisboeta, Gil Vicente supo sostener la ventaja y aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Liga Revelação.

Ahora, el equipo de Bassco Soyer tendrá un nuevo desafío frente a Famalicão en una nueva edición del derbi del Minho, uno de los enfrentamientos más atractivos de la categoría juvenil portuguesa.

Los números respaldan el gran momento de Soyer

La temporada del futbolista nacional viene siendo sobresaliente en la categoría U23 de Portugal. Hasta el momento, Bassco Soyer registra 12 goles y 7 asistencias, cifras que reflejan su crecimiento futbolístico y el impacto que tiene en el funcionamiento ofensivo de Gil Vicente.

🚨 ¡BASSCO SOYER ANOTA EN PORTUGAL! 🇵🇹⚽

El peruano de 19 años (ex @ClubALoficial) fue figura en la Liga Revelación Sub-23:

🔵 Gil Vicente 2-1 Sporting de Lisboa

🏆 Elimina al Sporting en playoffs

⚽ Gol y asistencia de Bassco

❌ (También falló un penal)

📊 Temporada: 12 goles y… pic.twitter.com/wybMyZTHMk — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) May 6, 2026

El buen presente de Bassco Soyer no ha pasado desapercibido en Europa. En las últimas semanas surgieron versiones que lo vinculan con Brentford, club que milita en la Premier League y que estaría interesado en incorporarlo para la próxima temporada.

Aunque el mediocampista mantiene contrato vigente con Gil Vicente, el interés desde Inglaterra confirma el crecimiento que viene teniendo en Portugal. Por ahora, Soyer continúa enfocado en seguir creciendo profesionalmente y acercarse al objetivo de integrar de manera definitiva el primer equipo del club portugués.