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Bassco Soyer celebra su primer título internacional tras una temporada brillante en Portugal. Foto: ESPN
Bassco Soyer celebra su primer título internacional tras una temporada brillante en Portugal. Foto: ESPN
Por Redacción EC

Bassco Soyer consiguió su primer trofeo en el extranjero tras coronarse campeón de la Liga Revelação 2025/26 con Gil Vicente, cerrando una campaña sobresaliente en la que se convirtió en una de las figuras más importantes del equipo portugués.

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