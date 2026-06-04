Bassco Soyer consiguió su primer trofeo en el extranjero tras coronarse campeón de la Liga Revelação 2025/26 con Gil Vicente, cerrando una campaña sobresaliente en la que se convirtió en una de las figuras más importantes del equipo portugués.

Aunque no pudo disputar la vuelta de la final por priorizar su convocatoria a la selección peruana, su aporte durante toda la temporada fue decisivo para que los ‘gallos’ alcanzaran una conquista histórica.

Alianza Lima aseguró parte del pase de Bassco Soyer (Foto: @gilvicente)

Gil Vicente llegó a la definición frente a Santa Clara con ventaja tras imponerse 2-1 en la ida. Luego de algunos contratiempos logísticos y climáticos que obligaron a postergar el encuentro decisivo, el conjunto portugués selló el campeonato con un triunfo global de 4-2 gracias al doblete de Mohamed Kaba.

La única ausencia importante fue la de Bassco Soyer, quien se incorporó a la selección peruana para los partidos FIFA. Pese a ello, su entrenador, Luís Ricardo, respaldó la decisión al entender el crecimiento y la importancia que tiene el atacante dentro del proyecto deportivo.

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Una temporada que confirmó su crecimiento en Europa

La llegada de Soyer a Portugal estuvo marcada por altas expectativas tras su buen rendimiento con Perú en el Sudamericano Sub-20 y su proyección en Alianza Lima.

Desde su incorporación al equipo de reservas, el atacante se ganó un lugar gracias a sus características ofensivas: potencia, agresividad, desequilibrio y capacidad goleadora, atributos que terminaron convirtiéndolo en uno de los jugadores más determinantes del campeonato.

Soyer cerró la temporada con 12 goles y 8 asistencias, siendo pieza fundamental en la campaña que terminó con el título.

¡PERUANO CAMPEÓN EN PORTUGAL! 🏆🇵🇹



El Gil Vicente venció 4-2 a Santa Clara en el global por la final de la Liga Revelação y Bassco Soyer 🇵🇪 suma su primer trofeo en el extranjero.



Se perdió el partido de vuelta por priorizar a la selección peruana, pero fue clave en toda la… pic.twitter.com/MDPKkogVRn — ESPN Perú (@ESPNPeru) June 4, 2026

La conquista tiene un valor especial para Gil Vicente porque representa el primer título de la historia del club en la categoría U23 y uno de los mayores logros institucionales en más de un siglo de existencia.

Además, el contexto parece ideal para el peruano. El técnico César Peixoto trabaja en una reestructuración del plantel profesional y el nombre de Bassco Soyer aparece como uno de los principales candidatos para integrarse al primer equipo.

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