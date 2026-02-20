Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bassco Soyer figura del mes en Portugal.
Bassco Soyer figura del mes en Portugal.
Por Redacción EC

El delantero peruano Bassco Soyer fue elegido como el Mejor Jugador del Mes de enero en la Liga Revelação de Portugal, certamen que reúne a los principales equipos Sub 23 del país europeo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Bassco Soyer elegido mejor jugador de enero en la Liga Revelación de Portugal
Peruanos en el mundo

Bassco Soyer elegido mejor jugador de enero en la Liga Revelación de Portugal

La doble atajada de ‘San Gallese’, el invicto del ‘Vikingo’ Sonne y la lesión de Ugarriza: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos
Selección

La doble atajada de ‘San Gallese’, el invicto del ‘Vikingo’ Sonne y la lesión de Ugarriza: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos

Técnico del Deportivo Cali sobre Pedro Gallese: “No me gusta que mi arquero sea figura”
Peruanos en el mundo

Técnico del Deportivo Cali sobre Pedro Gallese: “No me gusta que mi arquero sea figura”

¡Elogios para Gallese! La doble atajada del peruano que aseguró el triunfazo de Deportivo Calir | VIDEO
Peruanos en el mundo

¡Elogios para Gallese! La doble atajada del peruano que aseguró el triunfazo de Deportivo Calir | VIDEO