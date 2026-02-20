Bassco Soyer elegido mejor jugador de enero en la Liga Revelación de Portugal

El delantero peruano Bassco Soyer fue elegido como el Mejor Jugador del Mes de enero en la Liga Revelação de Portugal, certamen que reúne a los principales equipos Sub 23 del país europeo.

El reconocimiento llega luego de un inicio de año brillante con el Gil Vicente U23.

Durante el primer mes del 2026, Soyer disputó cinco encuentros y marcó cinco goles, convirtiéndose en pieza clave para su equipo en la competencia juvenil portuguesa.

La Liga Revelação es una plataforma importante para el desarrollo de futbolistas que buscan dar el salto al primer equipo o consolidarse en el fútbol europeo.

Soyer viene no ha pasado desapercibido consolidando su proceso formativo y sumando minutos y protagonismo en una liga que se caracteriza por potenciar jóvenes promesas.