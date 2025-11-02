La espera y paciencia valieron la pena. Bassco Soyer podría hacer su debut este lunes 3 de noviembre con Gil Vicente, que enfrentará desde las 3:45 p.m. a Santa Clara por la jornada 10 de la Liga de Portugal. El volante peruano de 19 años fue convocado para este partido y sumaría sus primeros minutos con el primer equipo.

“Bassco Soyer salió en la lista de convocados del primer equipo de Gil Vicente luego de disputar cinco encuentros con el equipo Sub 23″, informó el periodista José Varela en sus redes sociales. Desde ya, el mediocampista nacional está enfocado en el partido y en hacer su mejor juego este lunes.

El técnico César Peixoto sigue de cerca el trabajo de Soyer, quien tuvo buenas actuaciones en el equipo Sub 23 del Gil Vicente. El peruano disputó la Liga Revelación, donde ha tenido continuidad y se ha ganado la confianza del entrenador del primer equipo.

Es la primera vez que Soyer forma parte del primer equipo de Gil Vicente. Desde que llegó a Portugal, el ex Alianza Lima tuvo que abrirse paso en la reserva para tener una oportunidad. Además, la ausencia del portugués Luis Esteves por expulsión le permitió al peruano ser considerado en la convocatoria.

Soyer espera hacer su debut en la liga portuguesa y ganar espacio en el plantel principal del Gil Vicente, que es considerado el equipo revelación de la liga. Con 19 puntos, se ubica actualmente en el cuarto lugas detrás de Benfica, Porto y el líder Sporting CP. El cuadro del peruano suma seis victorias, un empate y dos derrotas.

El potrillo de Alianza Lima, Bassco Soyer, atraviesa un gran presente en la Sub-23 del Gil Vicente de Portugal. Hoy marcó el gol de la victoria ante el Braga Sub-23, resultado que les permite mantenerse como líderes del torneo.



Además, Bassco registra 3 asistencias en 3… pic.twitter.com/3DB5cPUMbV — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) September 17, 2025

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.