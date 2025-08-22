El club del peruano lidera con puntaje perfecto el Grupo A de la Liga de Desarrollo en Portugal.
El club del peruano lidera con puntaje perfecto el Grupo A de la Liga de Desarrollo en Portugal.
Redacción EC
Redacción EC

El futbolista peruano , como parte de su adaptación al fútbol peruano, disputa la Liga de Desarrollo de Portugal con la Sub 23 de su nuevo club, Gil Vicente.

LEE TAMBIÉN: Edison Flores: “Hace mucho tiempo no clasificábamos a octavos de final de la Copa Libertadores y ahora se pudo dar. Tenemos que mejorar cada año”

El último miércoles, fue titular portando la camiseta número 10 en el triunfo de 2-0 sobre Académico Viseu en condición de local.

Se le vio muy participativo detrás del centrodelantero del equipo, incluso estuvo cerca de anotar, pero su remate se fue desviado como se aprecia en el siguiente video.

SOYER CERCA DE ANOTAR SU PRIMER GOL

Con este resultado, lidera el Grupo A de la competición con puntaje perfecto, jugada la segunda fecha del campeonato.

MIRA: Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura

Cabe mencionar que el pasado miércoles fue su primera titularidad, pues en la jornada inaugural ingresó en la etapa del complemento en el triunfo de visita 2-1 sobre Famalicao.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC