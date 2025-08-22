El futbolista peruano Bassco Soyer, como parte de su adaptación al fútbol peruano, disputa la Liga de Desarrollo de Portugal con la Sub 23 de su nuevo club, Gil Vicente.
El último miércoles, fue titular portando la camiseta número 10 en el triunfo de 2-0 sobre Académico Viseu en condición de local.
Se le vio muy participativo detrás del centrodelantero del equipo, incluso estuvo cerca de anotar, pero su remate se fue desviado como se aprecia en el siguiente video.
SOYER CERCA DE ANOTAR SU PRIMER GOL
Con este resultado, lidera el Grupo A de la competición con puntaje perfecto, jugada la segunda fecha del campeonato.
Cabe mencionar que el pasado miércoles fue su primera titularidad, pues en la jornada inaugural ingresó en la etapa del complemento en el triunfo de visita 2-1 sobre Famalicao.
