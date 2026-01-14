El ex Alianza Lima fue determinante en un contragolpe de su equipo (Foto: Gil Vicente)
Redacción EC
El peruano empezó a hacerse notar en el fútbol portugués con un buen gol que refleja su talento y convicción.

El joven atacante peruano, de 18 años, celebró su primer tanto del año con el Gil Vicente en la competencia Sub-23, dejando una nueva señal de crecimiento en su proceso de adaptación al balompié europeo.

En el duelo correspondiente a la Liga Revelação frente al FC Vizela, el ex Alianza Lima fue determinante en un contragolpe de su equipo, recibiendo el balón y colocándola en una esquina.

Pese a la derrota por 2-1 de su equipo, Soyer continúa sumando actuaciones destacadas y mantiene viva su aspiración de dar el salto al primer equipo.

