El peruano Bassco Soyer empezó a hacerse notar en el fútbol portugués con un buen gol que refleja su talento y convicción.
El joven atacante peruano, de 18 años, celebró su primer tanto del año con el Gil Vicente en la competencia Sub-23, dejando una nueva señal de crecimiento en su proceso de adaptación al balompié europeo.
En el duelo correspondiente a la Liga Revelação frente al FC Vizela, el ex Alianza Lima fue determinante en un contragolpe de su equipo, recibiendo el balón y colocándola en una esquina.
Pese a la derrota por 2-1 de su equipo, Soyer continúa sumando actuaciones destacadas y mantiene viva su aspiración de dar el salto al primer equipo.
