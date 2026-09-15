Bassco Soyer está de vuelta y lo hizo a lo grande. Luego de superar una lesión en el brazo que lo mantuvo varias semanas alejado de las canchas, el volante peruano reapareció como protagonista en la victoria del Gil Vicente U23 por 2-0 sobre Portimonense, por la sexta jornada de la Liga Next Gen U23, anteriormente conocida como Liga Revelação.

El mediocampista nacional fue titular y tuvo una actuación determinante, ya que marcó uno de los goles y participó directamente en el segundo tanto del conjunto portugués.

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Soyer necesitó 64 minutos para volver a celebrar un gol. El volante peruano recibió el balón fuera del área y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la portería de Portimonense.

El disparo dejó sin opciones al arquero visitante y permitió que Gil Vicente U23 se pusiera en ventaja en un partido que terminó siendo favorable para el equipo local.

De esta manera, Soyer volvió a ser protagonista después de varias semanas de recuperación y evidenció que empieza a recuperar su ritmo competitivo.

Soyer volvió con gol y asistencia en triunfo del Gil Vicente U23. Foto: Liga Next Gen U23

El peruano todavía tendría una participación decisiva en el tramo final del encuentro. En los últimos minutos, Soyer recuperó un balón y rápidamente asistió a Rericson, quien se encargó de convertir el 2-0 definitivo.

Así, el mediocampista terminó su regreso con una actuación destacada: un gol y una asistencia para sellar la victoria del Gil Vicente U23.

Gol y asistencia de Bassco Soyer con el Gil Vicente Sub-23 ante Portinense. El potrillo de Alianza Lima empezó a tener continuidad luego de superar su lesión en el brazo y continuará entrenando con el primer equipo portugués, a la espera de una posible convocatoria para este fin… pic.twitter.com/fnXZlrO1IE — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) September 15, 2026

Soyer busca recuperar su lugar en el plantel principal

Tras superar la lesión en el brazo, el volante nacional volvió a sumar minutos con el equipo Sub 23 y aprovechó la oportunidad para demostrar que se encuentra cada vez más cerca de recuperar su mejor versión.

Su actuación podría permitirle regresar próximamente a los entrenamientos del primer equipo del Gil Vicente, donde buscará volver a tener protagonismo.

Gol y asistencia de Bassco Soyer con el Gil Vicente Sub-23 ante Portinense. El potrillo de Alianza Lima empezó a tener continuidad luego de superar su lesión en el brazo y continuará entrenando con el primer equipo portugués, a la espera de una posible convocatoria para este fin… pic.twitter.com/fnXZlrO1IE — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) September 15, 2026

Con la victoria ante Portimonense, el Gil Vicente U23 alcanzó los cinco puntos y ocupa actualmente el duodécimo lugar de la Liga Next Gen U23.

Mientras tanto, el primer equipo del club portugués atraviesa una mejor posición en la máxima categoría. Gil Vicente se encuentra actualmente en el séptimo puesto de la Liga de Portugal.

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