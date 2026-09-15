Soyer volvió con gol y asistencia en triunfo del Gil Vicente U23. Foto: Liga Next Gen U23
Soyer volvió con gol y asistencia en triunfo del Gil Vicente U23. Foto: Liga Next Gen U23
Por Redacción EC

Bassco Soyer está de vuelta y lo hizo a lo grande. Luego de superar una lesión en el brazo que lo mantuvo varias semanas alejado de las canchas, el volante peruano reapareció como protagonista en la victoria del Gil Vicente U23 por 2-0 sobre Portimonense, por la sexta jornada de la Liga Next Gen U23, anteriormente conocida como Liga Revelação.

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