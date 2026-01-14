El club alemán Bayern Múnich tuvo un gesto especial con el Perú al repostear una publicación que días antes subió la Federación Peruana de Fútbol en la que aparecen Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y la joven promesa Felipe Chávez.

La imagen destacaba la presencia de Chávez en el club bávaro, recordando que antes que él también brillaron en Múnich dos de los máximos referentes históricos de la selección peruana.

Perú siendo clave 👏👏👏👏👏🇵🇪 https://t.co/dGiXZTH8Xh — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 12, 2026

Por su parte, en su publicación el Bayern coloca: “Perú siendo clave”, frase que prácticamente se ha convertido en un lema a nivel mundial, ganando fuerza en las redes sociales.

De este modo el club alemán resalta el lazo que aún mantiene con el Perú, y reconoce el pasado exitoso de Pizarro y Guerrero en la Bundesliga.

Además, pone en valor el presente de un joven como Felipe Chávez, nuevo representante peruano en una de las instituciones más importantes del fútbol mundial.

Ver Bayern Múnich vs Colonia EN VIVO HOY con Luis Díaz y Felipe Chávez: mira la transmisión del partido en el Rhein Energie Stadion por la fecha 17 de la Bundesliga. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 14 de enero de 2026, a las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina, las 1:30 PM de México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido en toda Sudamérica. En México y Centroamérica lo pasa Sky Sports y Sky+. En España lo televisa DAZN y por último, en Estados Unidos míralo por ESPN Select, fuboTV y ESPN App. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”