El futbolista germano-peruano fue titular en la victoria bávara 2-1 sobre Grasshopper en amistoso de pretemporada.
El futbolista germano-peruano fue titular en la victoria bávara 2-1 sobre Grasshopper en amistoso de pretemporada.
Redacción EC
Redacción EC

tuvo su ansiado debut con el primer equipo del , que esta tarde venció 2-1 a Grasshopper en Suiza, en un amistoso internacional de preparación.

LEE TAMBIÉN: Con la vuelta de Corzo y Flores: el posible 11 de la ‘U’ ante Palmeiras por Copa Libertadores

El germano-peruano fue considerado por el entrenador Vincent Kompany para ser titular en el mediocampo bávaro y las redes sociales reconocieron este hecho.

Publicación sobre su debut

Incluso, el futbolista de 18 años fue protagonista del segundo gol del Bayern Múnich, con un impecable pase largo.

Como se recuerda, en junio pasado se confirmó su continuidad por varios años (no se especificó el tiempo) en el club bávaro, con una videollamada con la leyenda del club, el también peruano Claudio Pizarro.

MIRA: Liga 1 Te Apuesto: programación de árbitros designados para la fecha 6 del Torneo Clausura

Cabe mencionar que, pese a que juega en un alto nivel competitivo, no fue considerado por José ‘Chemo’ del Solar para el último Sudamericano Sub 20.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC