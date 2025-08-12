Felipe Chávez tuvo su ansiado debut con el primer equipo del Bayern Múnich, que esta tarde venció 2-1 a Grasshopper en Suiza, en un amistoso internacional de preparación.
El germano-peruano fue considerado por el entrenador Vincent Kompany para ser titular en el mediocampo bávaro y las redes sociales reconocieron este hecho.
Publicación sobre su debut
Incluso, el futbolista de 18 años fue protagonista del segundo gol del Bayern Múnich, con un impecable pase largo.
Como se recuerda, en junio pasado se confirmó su continuidad por varios años (no se especificó el tiempo) en el club bávaro, con una videollamada con la leyenda del club, el también peruano Claudio Pizarro.
Cabe mencionar que, pese a que juega en un alto nivel competitivo, no fue considerado por José ‘Chemo’ del Solar para el último Sudamericano Sub 20.
