Beto da Silva reconoció que se equivocó al dejar el PSV para volver a Sudamérica

Beto da Silva conversó con el medio argentino "Infobae" sobre su corta carrera. El delantero de 21 años, actualmente en Argentinos Juniors cedido a préstamo por Gremio de Brasil, busca ganar minutos para ser convocado a la selección peruana para el Mundial de Rusia 2018.

Da Silva reconoció que no fue la mejor decisión dejar PSV para regresar al fútbol sudamericano tan pronto. Su inexperiencia le jugó una mala pasada.

"Quizás me equivoqué en haberme ido tan rápido. Estaba en un equipo muy grande, donde me querían mucho y quizás me apure. Se me pasaban muchas cosas por la cabeza y cuando apareció Gremio, que es un club enorme y donde siempre quise jugar, me apuré. Pero quizás debí quedarme porque el PSV tenía un plan a largo plazo conmigo y quizás ahora estaría jugando ahí", indicó el delantero.

En otro momento de la entrevista, Beto da Silva contó acerca de su paso en el PSV. Ahí, tuvo como entrenador a Philipp Cocu, que jugó con Jefferson Farfán: "Me comentaba que era un gran jugador y que trate de hacer las cosas que él hacía, que así me iba a ir bien. Era muy bueno con nosotros los sudamericanos. Como habla español tenía facilidad para hablar con nosotros”, detalló el atacante.

Y agregó: "Pasa que los entrenadores en Holanda son muy estrictos y exigen que se haga todo al pie de la letra, yo quizás era un poco más relajado. Pero no lo soy más. Aprendí que yo estaba errado y que tenía que hacer las cosas bien, respetar horarios y ser profesional. Aprendí a ser profesional ahí".