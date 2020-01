El panorama de Beto da Silva ha vuelto a convertirse en incierto. Las lesiones, esas que tanto lo han aquejado en los últimos años, son cosa del pasado. El problema ahora es la falta de continuidad por decisiones estrictamente técnicas. En sus últimos clubes no ha conseguido los minutos que necesita para tener ritmo futbolístico.

Cuando se conoció su préstamo, por una temporada, al Deportivo La Coruña, de LaLiga Smartbank, la sorpresa fue mayúscula, pues pese a no tener continuidad llegaba a un club y a un país importante. Se pensaba que podría ser el impulso que necesitaba para su carrera. No fue así, lamentablemente.

Beto da Silva apenas y ha podido jugar con el Deportivo La Coruña. (Foto: Riazor.org)

Tres entrenadores pasaron por el banquillo del Dépor y ninguno ha querido confiar en Beto da Silva, por más que cuando fue requerido no desentonó. La situación ahora lo obliga a salir del club, ya que la directiva quiere liberar su cupo extracomunitario para fichar a otro futbolista (de preferencia un organizador de juego).

José Hanan, representante del atacante peruano, le confirmó a El Comercio que tanto él como su patrocinado están en condiciones de analizar todas ofertas que lleguen, no descartan ninguna opción porque el objetivo de Da Silva sigue siendo retornar a la Blanquirroja. Para ello necesita jugar.

“La idea tanto de Beto [Da Silva] como de nosotros, las personas que lo manejamos, es evaluar las ofertas que tengamos sobre la mesa y tomar la decisión. Inclinarnos por el lugar en el que pueda tener ese protagonismo para regresar a la selección”, dijo Hanan a través de vía telefónica.

Para el ex-PSV Eindhoven, su futuro deportivo -de ahora en adelante- será pensando en una posible convocatoria de Ricardo Gareca. “La idea de Beto [Da Silva] siempre ha sido defender los colores de la selección de Perú y él sabe que eso solo se va a lograr jugando”.

“Entonces, la decisión que se tome va a ser en base a las posibilidades que tenga él de jugar, de mostrarse nuevamente y de volver a ser ese Beto da Silva que en su momento lo llevó a una de las ligas top de Europa”, agregó.

EL MERCADO PERUANO NO ESTÁ DESCARTADO

En los últimos tres años, siempre se ha rumoreado la posibilidad de que Beto da Silva vuelva al fútbol peruano. Sin embargo, el club Tigres UANL ha querido priorizar otros mercados para mostrarlo.

Lo cierto es que casi todas sus experiencias afuera estuvieron marcadas por las lesiones. Solo en el desaparecido Lobos BUAP, de la Liga MX, encontró regularidad y un gol. Por ende, regresar a la liga nacional no es algo que se pueda descartar.

Beto da Silva debutó a los 16 años en Sporting Cristal (Foto: GEC)

Alianza Lima es la institución con la que más se le asocia a Da Silva por el gusto del entrenador Pablo Bengoechea. Aunque Sporting Cristal tendría una gran ventaja por haberle abierto las puertas en el fútbol profesional. Hoy cualquier club, incluso de la Liga 1, podría soñar con tenerlo en su plantel.

“Nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las ofertas y a todos los que se interesen por el jugador. La idea es prácticamente eso: buscar un beneficio deportivo al 100%”, afirmó el agente FIFA.

En marzo del año pasado, en una entrevista a este diario, Beto da Silva habló de la posibilidad de fichar por Alianza Lima, club que lo llamó para saber sus intenciones de vestirse como blanquiazul.

“En el Perú no solamente me llamó Alianza Lima sino también otros clubes. Nosotros somos jugadores. No creo que sea una cuestión de traición, porque en Cristal saben que es mi casa. Es un club que amo mucho. Si en algún momento me toca irme a otro equipo del Perú será porque ahí hay muchos delanteros y no me necesitan”, comentó el delantero.

LOS DESEOS DE SEGUIR EN RIAZOR

A pesar de que el Deportivo La Coruña atraviesa un momento deportivo extremadamente complicado (es último en el torneo en el que participan 22 equipos), Beto da Silva quiere mantenerse en el primer equipo. Antes de culminar el 2019, expresó sus deseos de continuar en Riazor.

“Si el Dépor no me quiere, tendría que irme, pero yo no quiero irme. Sé dónde estoy y sé lo que estoy jugando”, reconoció en una rueda de prensa.

Beto da Silva no ha anotado, hasta ahora, en LaLiga Smartbank. (Foto: Agencias)

Las razones de su probable salida radicarían en que el club cuenta con suficientes delanteros para afrontar lo que falta de la Segunda División española. Su talento jamás estuvo en discusión; aunque uno de los entrenadores salientes sí realizó una crítica en relación a su desempeño.

“Técnicamente, Beto da Silva es de lo mejor de esta plantilla. Sin embargo, en el fútbol hay más cosas que ser bueno desde lo técnico y por eso ha jugado poco. Esta vez ha jugado medio tiempo, ha dado una asistencia y estuvo muy bien. Hay que hacer más cosas en el equipo, no solo ser un malabarista del balón”, aseveró Luis César Sampedro, quien días después fue cesado para darle paso a Fernando Vázquez.

Para el agente del delantero peruano, sin embargo, el Dépor no le dio las opciones necesarias al jugador para mostrar su potencial. “Creo que Beto merecía más oportunidades. Careció de más oportunidades. Hasta donde tengo entendido siempre entrenó bien, dejó todo en la cancha. Vi todos los partidos en donde tuvo participación y creo que todas sus actuaciones fueron buenas”.

Pese a ello, Hanan espera que la entidad española supere sus inconvenientes para que regrese a la élite. “Ojalá se arreglen porque es un club gigante que merece lo mejor y estar en Primera como siempre lo ha estado”. Pero ahora la prioridad es encontrar un equipo para que Beto da Silva por fin pueda dar el salto de calidad en su carrera. Con 23 años ya no debería seguir teniendo el cartel de joven promesa.