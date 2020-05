Julio Meléndez ha dejado una huella imborrable entre los hinchas de Boca Juniors. El peruano defendió al club argentino entre 1968 y 1972. En ese periodo, el zaguero jugó 154 compromisos y levantó tres trofeos.

El exitoso paso del ‘Negro’ abrió camino para que otros compatriotas, como Nolberto Solano o José Pereda, pueden vestir la gloriosa camiseta ‘azul y oro’. Y la historia continúa con Carlos Zambrano, quien juega en la misma posición que el histórico.

Meléndez ha proyectado que el ‘León’ puede destacar en el club: “Creo que Zambrano puede ser un buen jugador para Boca. Llegó y salió campeón. Le he deseado la mejor de la suerte. Espero que siga demostrando que puede ser un gran central. El que pisa la cancha de Boca ya debe morir feliz”, declaró en Cadena Xeneize.

Los recuerdos en La Bombonera

Meléndez vivió jornadas inolvidables en el estadio de Boca Juniors y no dudó en asegurar que “la Bombonera es la mejor cancha del mundo, te da prestigio jugar ahí”.

Además, peruano recordó con mucho cariño el apoyo incondicional de la hinchada. “La 12 me haya gritado ‘el peruano y su ballet’ me llena de orgullo”, manifestó.

El exseleccionado también destacó todo lo que recibió en su tiempo con los ‘Xeneizes’. “Boca significó mucho en mi vida social, me dio una educación. Vivo agradecido, es mi segunda casa y eso se respeta. Boca me dio lo que no pudieron mis padres. Boca es lo más grande”, agregó.

La relación con Maradona

Julio Meléndez también se ha referido a otro de los grandes ídolos de Boca Juniors: Diego Armando Maradona. El peruano aseguró que tiene una gran relación con el campeón del mundo.

“Soy hincha de Maradona. Diego me tuvo siempre cariño, es como el Papa que da bendiciones. Le deseo la mejor de la suerte a Diego Armando. Hablar de Diego es hablar de Dios”, concluyó el ex defensor.

MÁS EN DT...