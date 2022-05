Boca Juniors se metió a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, de la mano del entrenador Sebastián Battaglia. No obstante, a pesar de los buenos resultados, el club no ha dejado de recibir críticas de la prensa argentina y Carlos Zambrano se refirió a ello, revelando que está sorprendido por los comentarios contra el ‘Xeneize’.

“Es incómodo. Lo más lógico es que te incomode. Si te digo que no, sería mentirte; pero prácticamente ya nos hemos acostumbrado y adaptado, porque esto no pasa solo ahora, ya vienen desde años atrás. Si no se dan los resultados, siempre uno escucha cosas negativas”, explicó el defensor en entrevista para IP Noticias.

“Unas pocas veces enciendo la televisión para ver algo y cuando ganamos, escucho críticas. Cuando perdemos, hay el triple de críticas. La verdad, me sorprende mucho la manera en cómo la prensa se maneja contra Boca Juniors”, agregó el zaguero central.

De la misma forma, Carlos Zambrano destacó que el tema principal en el ámbito periodístico deportivo sea la actualidad del ‘Xeneize’. “Hablan mucho más. Creo que en la TV, en varios canales, se refieren por 20 horas a Boca, dos horas a River Plate y dos horas sobre otro equipo”, manifestó el experimentado futbolista.

“Digo todo esto como un ejemplo, porque todos los clubes argentinos son muy buenos. Como mencioné, es algo que no viene de ahora, sino de muchos años atrás. Es algo normal y no depende de nosotros”, sentenció el ‘León’ respecto al tema.

Finalmente, el defensor peruano confesó que hay un detalle que no le gusta al encontrarse con hinchas de Boca Juniors. “Cuando salgo, hablo de mi caso, en la mayoría de restaurantes que uno va, casi que no te cobran. Te invitan la comida y me incomoda de verdad”, aseveró el jugador.

“Si te invitan una vez, está bien, pero a veces evito ir a distintos sitios de comida o pido por delivery, para así pagar lo consumido. Son lindos esos gestos de la gente y con cualquiera de mis compañeros puede suceder lo mismo. Pero después, lo que más me sorprendió del club, fue la afición, la tribuna, el estadio. Es un sueño haber llegado aquí”, concluyó Carlos Zambrano.