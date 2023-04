El duelo entre Boca Juniors frente a Racing se juega en La Bombonera, cuya capacidad es para 54 mil espectadores y está programado para este sábado 29 de abril, a las 7:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 14 de la Liga Profesional de Argentina.

Como un hecho anecdótico, Boca y Racing fueron el campeón y el subcampeón respectivamente de la Liga argentina 2022, que terminó apenas unas semanas antes del Mundial de Qatar. Hoy el presente de ambas escuadras no es el esperado y por eso la necesidad de sumar tres puntos este sábado es vital para salir de la incomoda posición en la que se encuentran.

Asimismo, el duelo entre Boca Juniors ante Racing genera la expectativa de la afición peruana que espera ver el duelo entre Paolo Guerrero (Racing) y Luis Advíncula (Boca Juniors), dos de las figuras importantes de la selección peruana que dirigió en su momento el técnico Ricardo Gareca, quien hoy está al frente de Vélez Sarsfield.

¿Y cómo está Paolo? Dolido con el Perú, ilusionado con Argentina. De hecho, en la semana declaró para RPP, y esto dijo: “El tema de la rodilla está pasando al olvido y me pude recuperar total. En mi país me pusieron en duda muchas personas y me dolió mucho, pero igual yo no escucho mas que a mi familia, a esa gente que me quiere y que me hace cariño, los escucho”, afirmó.

Racing, donde juega Paolo Guerrero, está en el duodécimo puesto, a 15 puntos de River, y Boca aún más atrás, en la decimoséptima ubicación, y a 18 unidades de su rival eterno y líder, que le saca en la cima seis puntos al escolta San Lorenzo.

En la Copa Libertadores, Racing Club lidera el Grupo A con puntaje ideal de seis unidades, incluso por encima del campeón Flamengo, que suma 3, en tanto Boca comparte la punta del Grupo F con Colo Colo de Chile.

“Sabemos que hay una diferencia muy grande (con River), pero vamos a seguir peleando. Necesitamos tener constancia en el juego y empezar a cosechar triunfos para crecer en la tabla. No veo que falte motivación”, dijo el DT de Racing Fernando Gago, quiene deberá definir si pone desde el inicio a Paolo Guerrero, quien lleva anotado dos goles con esa camiseta.

Con todo este panorama, El Comercio se contactó con tres periodistas argentinos para hacerle dos preguntas con respecto al rendimiento de Paolo Guerrero con Racing Club.

1. ¿Les sorprendió el nivel de Paolo Guerrero en Racing en los últimos partidos?

2. ¿Coinciden con José Manuel Chatruc, ídolo en Racing, en que con Paolo, Racing es candidato a ganar la Copa Libertadores?

Manu Fanizza - ESPN

1. En mi opinión, el nivel de Paolo Guerrero es muy bajo, porque no juega partidos importantes y no es titular. Se puede decir que es un buen suplente.

2. Racing no es candidato para ganar la Copa Libertadores

Alejandro César Benvegnú - Radio Mitre Córdoba

1. Esperé más de Paolo Guerrero. Si está bien físicamente, Paolo, Racing puede pelear los primeros puestos. Tiene que estar diez puntos en el tema físico y jugar más minutos por partido.

2. No creo que le alcance a Racing para ser campeón, pero puede llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Juan Pablo Alagastino - Espn y el Trece

1. Esperaba menos por su último paso, pero se adaptó bien y según cómo lo veo va a mejorar día a día.

2. Sí, Racing es candidato para ganar la Copa Libertadores.

Finalmente, en Racing según le contó una fuente a El Comercio están conformes con el rendimiento de Paolo Guerrero, puesto que ha venido de menos a más y tiene mejores números de su última experiencia en Avaí.

