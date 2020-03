Carlos Zambrano, el último refuerzo de Boca Juniors que faltaba debutar, lo hizo la noche del martes en el empate ante Caracas de Venezuela, en duelo válido por la fecha 1 de la Copa Libertadores en el estadio Olímpico de la Universidad Central. El peruano ha sido el foco de atención de los medios platenses quienes destacaron su accionar.

Distintos medios escritos y radiales argentinos elogiaron el buen papel que cumplió el defensor nacional en los 65′ que estuvo en el campo. Pensando en la definición de la Superliga Argentina, Russo dispuso su salida por Junior Alonso.

Carlos Zambrano con la camiseta de Boca Juniors. (Foto: AFP)

“Su salida limpia generó el gol de ‘Wanchope’ Ábila”, dijo el periodista Martín Arévalo de Radio La Red durante la transmisión del partido entre argentinos y venezolanos. Mientras que Juan Carlos Pasman, del mismo medio, expresó: “Zambrano es prolijo con la pelota, cuando Boca lo necesitó apareció y casi anota de cabeza”.

A pesar de que para muchos se trata de un fichaje con pocos galones para Boca, Augusto César de la Oral Deportiva de Radio Rivadavia destacó la llegada del ‘Kaiser’ a ‘Casa Amarilla’ tras verlo en acción ante Caracas.

“No me gusta apurarme, pero hoy lo voy a hacer. Zambrano es una gran incorporación. Si no es así, que Dios y la patria me lo demande”, afirmó sobre el peruano en un mensaje que se volvió viral en redes sociales.

Carlos Zambrano jugó 65 minutos en el empate de Boca ante Caracas.

Lo que viene para Carlos Zambrano

Tras el 1-1 ante Caracas, Boca Juniors se alista para la definición de la Superliga Argentina este sábado en La Bombonera ante Gimnasia de Diego Maradona. En un partido en que los de Brandsen 805 se juegan el título, el peruano Zambrano apunta a titular.

Por lesiones y suspensiones en su linea defensiva, a Boca no le queda más que recurrir al peruano para afrontar el decisivo duelo ante el ‘Lobo’.