Carlos Zambrano fue oficializado por Boca Juniors como nuevo jugador por los siguientes tres años en la tarde del viernes. Después de rumores, conversaciones, esperas y sacrificios, el defensor peruano firmó su contrato con el club xeneize, con el que afrontará la Superliga argentina -que está a seis fechas de terminar-, la Copa de la Superliga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

► Carlos Zambrano fue presentado como nuevo jugador de Boca [VIDEO]

► Zambrano y el día que “anuló a Messi y Riquelme”: así lo recuerda Olé [VIDEO]

La llegada del ‘León’ al fútbol argentino nos deja con una estadística importante: Carlos Zambrano es el décimo futbolista peruano en jugar por Boca Juniors.

-Un ‘León’ no tan dormido-

Zambrano llega a Boca sin tener continuidad en su último equipo. El entrenador de su anterior club, el Dinamo Kiev, no tenía en consideración al defensor central entre los titulares. De hecho, el técnico llegó a decir en una oportunidad que “es poco probable que lo vean en el campo. Si quieres verlo, puedes mirar su juego para la selección de Perú”.

El ‘León’ estuvo entrenando por su cuenta a la espera de un acuerdo con el club de Kiev para ser liberado. Los ucranianos tenían una deuda pendiente que no querían reconocer y con la premura del cierre del libro de pases en Argentina el 31 de enero, Zambrano tuvo que renunciar al dinero pendiente para su liberación del club europeo.

Su llegada generó una polémica: ¿llega como titular o suplente? Su falta de fútbol -a pesar de su buena actuación en la Copa América 2019 con Perú- es un factor a tener en cuenta. Además, en Boca Juniors ya hay dos defensas centrales consolidados: Lisandro López y Carlos Izquierdoz.

Carlos Zambrano jugó la Copa América Brasil 2019 en su retorno a la selección peruana. Foto: Agencias

El periodista argentino Martín Liberman le puso más leña al fuego al complementar lo que se rumoreaba. "Boca tiene dos defensores titulares, que son Izquierdoz, muchas veces capitán, y Lisandro López. Zambrano llega para ser suplente, llega para ser alternativa”, dijo.

Y luego de ello añadió: “¿Qué parte no entienden en Perú de lo que dije sobre Zambrano? Dije que es una muy buena incorporación, pero que llegó para ser suplente. Es información, no opinión. Los titulares para Russo son Izquierdoz y López. No tengan complejos por nacionalidad".

Más allá de si llega como titular o no, todo está en las manos de Zambrano para demostrarle al entrenador Miguel Ángel Russo su profesionalismo, calidad y temperamento que ya ha sido visto con la selección peruana.

-El décimo azul y oro-

Boca Juniors no es un club tan ajeno a los peruanos. Desde el año 1948, el Perú está presente en las páginas del club seis veces ganador de la Copa Libertadores.

Carlos Gómez Sánchez, el ´Tábano´, reconocido jugador de Alianza Lima, fue el primero de los peruanos en pisar la Boca. El atacante consiguió un promedio de 7 goles en 21 partidos en 1948 y luego partió para el América de Cali.

Tras el desempeño del ‘Tábano’ llegó Walter Ormeño en 1952. El arquero estuvo en Boca Juniors durante los años 1952-1955. Fue titular en la primera temporada, pero no tuvo más continuidad en las siguientes, llegando a jugar 10 partidos con el ‘xeneize’.

La presentación de Carlos Zambrano en Boca Juniors:

En la década del sesenta arribaron tres jugadores: Víctor Benítez (1960), Miguel Loayza (1961) y Julio Meléndez (1968). De ellos tres el más recordado por la hinchada azul y oro fue Meléndez. El defensa peruano se quedó hasta 1972 tras jugar 154 partidos.

Meléndez, en Boca Juniors, cosechó triunfos y reconocimientos. Ganó los títulos de 1969 y 1970, fue elegido en varias oportunidades dentro del equipo ideal de todos los tiempos y se ganó el cariño de ‘La 12’. La hinchada del club argentino le cantaba “y ya lo ve, y ya lo ve, es el peruano y su ballet...”.

Luis La Fuente y Héctor Bailletti llegaron juntos en 1975 y sumaron 17 y 16 partidos cada uno, respectivamente.

El penúltimo quien llegó fue Nolberto Solano en 1997. Tras jugar por Deportivo Municipal y Sporting Cristal, ‘Ñol’ arribó al Boca Juniors de Diego Maradona, del joven Juan Román Riquelme y Claudio Caniggia. Fue en ese año donde Solano fue 'bautizado’ por el mismo ‘Pelusa’ como el ‘Maestrito’ por su forma de cobrar los tiros libres.

El último fue José Pereda. El ‘Chino’ llegó en 1998 y se quedó en el club argentino hasta el 2001, siendo parte del equipo que fue bicampeón de la Copa Libertadores en el 2000 y 2001 y la Copa Intercontinental a comienzos del siglo frente al Real Madrid, en Tokio.

Ahora es turno de Carlos Zambrano. El defensor peruano usará la ‘5’ y llega con ganas de luchar el puesto de titular en el equipo de Miguel Ángel Russo que tiene como objetivo la Copa Libertadores que le es esquiva desde el 2007.

El ‘León’, quien nunca llegó a debutar en la primera División del Perú, hará su primera aparición en Sudamérica vestido de azul y oro en un segundo aire en su carrera a los 30 años.

TE PODRÍA INTERESAR