Carlos Zambrano ha llegado a Boca Juniors en una operación que desató todo tipo de comentarios en nuestro país. La gran mayoría quedó sorprendida por su reciente arribo a La Bombonera y esperan que su paso no sea efímero.

La historia es un poco diferente en el caso de los periodistas que se encargan de cubrir el día a día del xeneize. Todos coinciden que su fichaje le dará categoría al plantel principal e incentivará una competencia sana por el puesto titular de zaguero central.

Carlos Zambrano durante uno de los entrenamientos de la selección peruana. (Foto: FPF)

El ‘Káiser’, apelativo que ganó en Alemania, deberá pasar por un proceso de adaptación y familiarización en el Mundo Boca. Una vez que logre ponerse a punto físicamente, será considerado por el entrenador Miguel Ángel Russo. Desde ya su contratación genera comentarios positivos y entusiasma a la ’12′.

LAS APRECIACIONES DE LOS PERIODISTAS

* Leandro Aguilera (TyC Sports): “Esperamos que tenga un buen rendimiento. Que pueda acoplarse rápido a lo que es Boca Juniors, a lo que es este mundo. Es un mundo que tiene mucho periodismo, hinchas por todos lados. Siempre decimos que el hincha de Boca es como el chino: levantas una piedra y ya hay hinchas de Boca. Queremos ver a la gente que triunfe. Veo bueno (la incorporación de Zambrano) porque es un jugador de selección, un futbolista que Gareca lo tiene muy en cuenta. Eso le puede dar un plus dentro y afuera del club; o sea en lo que es el día a día”.

* Emiliano Raddi (ESPN): “Me parece positivo el hecho de ser fuerte en el juego aéreo, el temperamento y la experiencia sobre todo en la selección. Desde ese lado viene para potenciar el plantel. Eso es importante a la hora de ser defensor central. Viene a aumentar la competencia. Yo creo que tiene muchas chances de formar parte del primer equipo”.

* Agustín Salvemini (FOX Sports): “Dentro de un mercado de pases complejo para Boca, con varias negociaciones que no llegaron a confirmarse, como la de Paolo Guerrero, considero que el fichaje de Zambrano es positivo. Llega a un equipo que tiene dos centrales consolidados como López e Izquierdoz pero seguramente tendrá partidos para pelear por un lugar en una temporada que incluye Superliga, Copa Superliga. Conmebol Libertadores y Copa Argentina. Tras el incidente de 2015 ante Chile, Zambrano tuvo una excelente Copa América. Y eso define su personalidad. Me parece un central fuerte e inteligente, con el plus de tener un valioso recorrido internacional”.

* Nicolás Migliavacca (Diario Olé): “Considero que su llegada a Boca es importante. Algo de esto marcaba el ‘Patrón’ Bermúdez señalando otros casos de jugadores peruanos como Pereda y Solano que dejaron una marca, te diría, imborrable. Me parece que Zambrano viene con esa intención, pese a que hoy en día en el equipo de Russo no pareciera ser titular y cuando lo digo es porque Russo todavía le está buscando la identidad a este Boca. Su llegada es importante de por sí. Estamos hablando de un jugador, que si bien no tuvo un buen paso por el Dinamo de Kiev, que juega en su selección. Eso no es poca cosa. Que un jugador de Boca juegue en la selección es importante. Me parece que Zambrano, además de venir a competir, es una señal de alerta para los demás defensores para que no se relajen. Su incorporación es muy interesante. Habrá que ver cómo responde el jugador en la cancha. No es lo mismo venir a Argentina a jugar a cualquier equipo que venir a jugar a Boca. Boca es totalmente diferente al resto. ¿Expectativas? Sin duda las mejores”.

* Luis Fregossi (Mundo Boca Radio): “Zambrano es un jugador de categoría, de selección. Perú es una de la selecciones más importantes del continente. Creo que le puede aportar categoría a la zaga central ; es un jugador recomendado por Ricardo Gareca. Creo hoy que viene a ser la tercera opción de la zaga. Le va a costar tomar la titularidad, teniendo en cuenta que Izquierdoz y López lo están haciendo de buena manera, pero va a ser un recambio válido y de categoría para Miguel Ángel Russo”.

