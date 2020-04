En una transmisión en vivo por la red social Instagram, el futbolista de Boca Juniors y central de la selección peruana Carlos Zambrano tuvo una conversación con el periodista argentino Andrés Cantor donde contó su experiencia en el club azul y oro. El peruano narró los momentos de la celebración del título de Boca mientras tenía las costillas rotas.

Si bien el partido de Boca Juniors ante Gimnasia en La Bombonera estaba en empate, la tribuna celebró un gol. Atlético Tucumán le anotó a River Plate el 1-0 que acercaba más al club xeneize al título. Carlos Zambrano contó que se vivió así en la cancha.

“Se sobreentendió directo el grito en el estadio. Fueron unos 10 minutos negativos para nosotros porque quisimos hacer las cosas muy aceleradas. Cuando acabó el primer tiempo nos dijimos que si el resultado es positivo tenemos que estar concentrados en nosotros. Igual si era negativo”, narró.

“Llegó un resultado positivo del otro partido y gracias a Dios nosotros hicimos nuestro trabajo ganando 1-0, sufriendo, pero se logró lo que quisimos y ganar el título contra el rival directo se disfruta más”, contó Zambrano, quien había llegado al equipo hacía menos de dos meses.

Carlos Zambrano fue parte del equipo de Perú que jugó la Copa América Brasil 2019, donde obtuvo el subcampeonato. (Photo by Jeferson Guareze / AFP)

El peruano tuvo que retirarse de la cancha por una dolencia en las costillas. Minutos después llegaría el gol de Carlos Tevez que le dio el título a Boca Juniors.

“¿Cuando Carlitos hace el gol vos ya estabas afuera, no?”, le preguntó Cantor. “Yo ya estaba afuera. Fue a los tres minutos, prácticamente. No te imaginas la adrenalina del momento. Por más que yo estaba sin aire me pegué un salto… no podía gritar mucho porque me faltaba el aire en su momento. Estaba en un momento crítico, me dolía mucho. No encontraba la posición para que me entre el aire”, narró el peruano.

Finalmente, Zambrano dio más detalles de la lesión que lo habría dejado fuera de las primeras fechas de las eliminatorias a Qatar 2022. “Fueron tres costillas. Una fue fractura, la otra fue fisura casi fractura y la otra una pequeña fisura”, detalló.

