El defensor central de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, salió lesionado en el partido entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys por la Copa de la Liga Argentina. Luego de una gran actuación del peruano, tuvo que dejar el campo de juego a los 87 minutos debido a una molestia. Por ahora, se desconoce la gravedad de su lesión.

Carlos Zambrano disputó un gran partido en el Boca-Newell’s, siendo de las piezas más importantes en el campo de juego para el equipo de Miguel Ángel Russo. Lastimosamente, el ‘Kaiser’ no pudo completar el encuentro y se espera que no sea nada de gravedad. Por ahora no hay diagnóstico de lo ocurrido.

De otro lado, Boca Juniors se llevó su primera victoria en la Copa de la Liga Argentina y escala hasta la cuarta posición de la Zona B. Recordemos que el ‘Xeneize’ tuvo un debut bastante criticado ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, contra el que igualó 2-2 en la Bombonera.

