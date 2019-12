El defensa de la selección peruana Carlos Zambrano, en diálogo con el programa ‘Negrini lo sabe’, de Radio Ovación, se refirió a los trabajos que ha venido realizando para mantenerse apto tanto para su equipo como para la selección peruana.

“Vine a Videna para ponerme en forma luego de unos días de vacaciones. He pasado por dos temas totalmente distintos: uno con mi equipo y otro con la selección, pero con cosas que pasan en el fútbol, que por temas extradeportivos que te dejan de lado. Aún así, sigo entrenando a conciencia para estar en la selección. Gracias a Dios pude volver de buena manera”, declaró Zambrano.

El zaguero central de la selección habló también sobre su futuro futbolístico. El ‘León’ no descarta ninguna oferta y considera que los clubes sudamericanos podrían ser una opción.

Carlos Zambrano participó en la Copa América Brasil 2019 donde quedó subcampeón con la selección peruana.

"Felizmente siempre hay propuestas, el detalle siempre estará en llegar a un buen acuerdo económico. Sinceramente, a mí me encanta Europa. Me acostumbré a vivir por allá, las ligas son más competitivas. Sin embargo, el fútbol de Brasil, Argentina o México no tiene nada que envidiar. Perú también ha ido creciendo en los últimos años”, consideró.

Finalmente, Carlos Zambrano hizo una crítica sobre la realidad del deporte nacional e hizo un llamado a trabajar en otros deportes que no sean el fútbol.

“Prácticamente, lo único que da alegría al fútbol peruano es la selección. Hay otros deportes, hoy en día, que le dan mucho más alegría al Perú, pero se les debe apoyar más. No todo es fútbol, hay que pensar que todo puede cambiar en el país. Hoy, en día, los resultados son más positivos. Tenemos que seguir trabajando y esté quien esté la selección debe seguir creciendo por el bien del fútbol peruano. Espero que sigamos creciendo y no solo con la selección. Todo tiene que ir de la mano y la idea es volvernos más competitivo a nivel internacional”, dijo.