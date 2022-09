En 14 temporada -15 si contamos el inicio de esta-, Robert Lewandowski marcó 536 goles a nivel de clubes. Rompió récords, se posicionó en lo más alto de la tabla de goleadores extranjeros de la Bundesliga, destronando a Claudio Pizarro, fue el terror de cientos de porteros y defensores. Pero hubo uno, también peruano, que lo hizo sufrir. Un central, nacido en el Callao el 10 de julio de 1989, que llegó a Alemania a los 16 años en busca de hacerse un nombre. Su nombre es Carlos Augusto Zambrano Ochandarte. El ‘Kaiser’ para nosotros; “un jugador llamado Zambrano” para ‘Tito’.

En una reciente charla con “Kwartalnik Sportowy” de Polonia, el actual goleador del Barcelona repasó sus días felices en Alemania (jugó en el Borussia Dortmund y ganó todo lo que podía con el Bayern Múnich), aunque en un momento de la entrevista recordó al central que hoy viste los colores azul y oro de Boca Juniors.

“Había un jugador llamado Zambrano, del Eintracht. Todo lo que quería era romperme las piernas. Ni siquiera estaba mirando la pelota. Hay una diferencia entre ser duro y querer hacer daño a alguien”, comentó el polaco sobre el peruano. “Me molestó que el árbitro no viera eso. A los defensores muchas veces se les permite hacer más que a los delanteros, no es una lucha igualitaria”, agregó haciendo pública su queja.

En 2019, Lewandowski ya había calificado a Carlos como “un central muy agresivo”. En otra conversación, el atacante recordó a defensores difíciles a los que enfrentó y mencionó nombres como Jerome Boateng, Sergio Ramos o Mats Hummels. Pero no pudo evitar nombrar también a Zambrano, su peor pesadilla en el fútbol alemán.

La queja de un ‘9′ es, obviamente, un elogio para un defensor que lo único que busca es ser, justamente, la peor pesadilla de un delantero. Es una guerra constante. Y Carlos Zambrano lo tomó como si le estuvieran echando flores.

“Querido, Robert”, inició el ‘Kaiser’ en una especie de carta a través de sus historias de Instagram en horas en la que concentra para el Perú vs. México, el primer partido de la selección peruana en la ‘Era Reynoso’. “Gracias por recordarme un poco con tanto cariño. Como sabes, esto es fútbol amigo: siempre jugamos muy fuerte y dejamos la vida en nuestros cruces. Nunca con malicia” , siguió.

“Se te respeta mucho por el gran profesional y persona que eres. Ha sido un honor enfrentarte. Te deseo lo mejor siempre. Un fuerte abrazo. Carlos Zambrano”, cerró, además de etiquetarlo para que el polaco reciba la notificación y vea la respuesta del central que lo hizo sufrir.

Aunque parezca que Robert Lewandowski y Carlos Zambrano han tenido una lucha titánica cada fin de semana, ambos se enfrentaron apenas en tres ocasiones. Dos veces por la Bundesliga y una por la Copa de Alemania. A continuación repasamos cada uno de los choques y por qué Jürgen Klopp opinó sobre el peruano en alguna ocasión.

Duelo de titanes

El primer encuentro entre ambos en un campo de fútbol se dio en el estadio Venue Deutsche Bank Park. En septiembre de 2013, Carlos Zambrano defendía los colores del Eintracht Frankfurt, mientras que Robert Lewandowski vestía el amarillo con toques negros del Borussia Dortmund.

El encuentro, válido por la jornada 5, acabó con un 3-3 muy electrizante de principio a fin. Piszczek y Marco Reus adelantaron al Dortmund. Aigner e Inui empataron el cotejo desatando la alegría de la afición local. Sin embargo, Mario Götze puso el 3-2 transitorio hasta que Bamba sentenció la igualdad. Carlos Zambrano recibió una tarjeta amarilla y Lewandowski también.

En la temporada siguiente volvieron a verse la cara en el mismo estadio y también por la Bundesliga. Esta vez, el ‘Vendaval amarillo’ se llevó la victoria, aunque el polaco no pudo anotar nuevamente y el defensor peruano fue pintado de amarillo.

Carlos Zambrano vs. Robert Lewandowski pic.twitter.com/f0odlbmooB — TR SPORTS ® (@TrSports12) September 22, 2022

En febrero del 2014 chocaron por la Copa Alemania y fue el partido donde se sacaron chispas. En varias ocasiones el peruano le dejó algún ‘recadito’ y en un momento el polaco empezó a devolver los golpes. Al final fue 1-0 y quedó eliminado el Eintracht, pero el zaguero vendió cara la derrota.

Tanto llamó la atención aquel duelo en Alemania que desde el Borussia salieron a pegarle a Zambrano. “Zambrano estuvo pendiente todo el tiempo de él (Lewandowski). Podría incluso ser castigado por lo que ha hecho”, dijo entonces el volante Sebastian Kehl, y el dirigente Michael Zorc agregó: “No es la primera vez que Carlos Zambrano provoca así a un futbolista”.

No obstante, el técnico del Borussia Dortmund, que en ese momento era nada más y nada menos que Jurgen Klopp, hoy en Liverpool, tuvo palabras de elogio para el peruano: “Carlos Zambrano me parece un defensa central muy sobresaliente, pero hay cosas que debe corregir. Hay cosas que no gustan de él”.

Para la temporada 2015-16, Lewandowski dejó el Dortmund y decidió fichar por el Bayern Múnich. En el gigante bávaro, el polaco tuvo dos enfrentamientos contra el Frankfurt de Zambrano. En los dos choques de esa campaña, el Bayern ganó en el primer partido y el segundo encuentro acabó igualado sin goles.