Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors a inicios del 2020, pero el último martes, dos años después, supo lo que es llevarse muchísimos aplausos en La Bombonera. El peruano, tantas veces en el foco del conflicto, caminando entre las críticas, fue una de las figuras en el empate 1-1 ante Corinthians por la Copa Libertadores. No solo fue un baluarte en defensa, también en ataque: el gol de Darío Benedetto nace de una guapeada del central, yendo a pelear un balón aéreo cerca al área rival y ganando con total jerarquía.

El ‘Kaiser’ estuvo en la mira casi desde que llegó. Esa frase del ‘Patrón’ Bermúdez (”Boca necesita defensores de verdad”) en su presentación como refuerzo, lo condicionó. Los pocos minutos, los bajos rendimientos en los partidos y algún acto de indisciplina en el que se vio involucrado. Todo parecía ir en contra del peruano, pero eso lo ha sabido revertir en los últimos partidos al punto de ganarse el reconocimiento de la hinchada y el elogio de Juan Román Riquelme, el ídolo y vicepresidente del club.

“Al tener continuidad me siento con más confianza. Siempre quiero aportar de la mejor manera desde donde me toque. Todos queremos jugar y estamos al 100% para hacerlo bien, y me está tocando a mí e intento aprovecharlo”, señaló Zambrano tras el partido. La continuidad a la que se refiere es porque estuvo presente en cinco de los últimos seis partidos del ‘Xeneize’ con un rendimiento que no bajó de los siete puntos.

“ Zambrano es una de las debilidades que tengo en el club. Es un grandísimo profesional . Un jugador que juega un partido cada tres o cuatro meses y lo hace bien, no queda más que decirle muchísimas gracias por defender nuestros colores de esta manera. Es maravilloso”, no dudó en elogiarlo días atrás Riquelme, el hombre que lo recibió en 2020 cuando llegó y lo acompañó en el recorrido de La Bombonera con el único objetivo de enseñarle e inculcarle lo que significa Boca.

“Sin dudas la evolución de Carlos Zambrano es notoria y su presente marca que está atravesando su mejor momento en Boca”, nos dice Nicolás Migliavacca, periodista argentino que cubre al cuadro de La Ribera para el “Diario Olé”. “Ha tenido la oportunidad de jugar porque Carlos Izquierdoz estuvo lesionado y Marcos Rojo está suspendido en la Copa Libertadores por los incidentes ocurridos ante Atlético Mineiro en la edición pasada. Esto le ha permitido al peruano jugar, mostrarse y ganarse la confianza del técnico Sebastián Battaglia”, añade.

Leandro Aguilera, colega argentino que conoce como pocos el “Mundo Boca” y lo transmite a través de “TyC Sports”, cree que el rendimiento actual de Zambrano se dio “porque está jugando más, tiene más continuidad”. “Lo que no le beneficiaba era jugar un partido y el siguiente después de varias semanas. Zambrano en el último tiempo, como le ha tocado jugar más compromisos, empezó a levantar su nivel. Es un futbolista que tiene buen pase, buena salida, tiene firmeza en la marca y mucha destreza. Me parece que se ha ido ganando un lugar en la consideración del cuerpo técnico, la dirigencia y del hincha ”.

Carlos Zambrano ha cambiado las críticas por elogios. Fue uno de los mejores en la defensa en el empate ante Corinthians (SofaScore le dio un puntaje de 7.0). Otro que destacó en el choque ante los brasileños fue Luis Advíncula (7.1 en puntaje), el lateral peruano que vive el mismo momento feliz con el ‘Kaiser’ -ambos disputarán la final de la primera fase de la Liga Argentina ante Tigre este domingo- aunque su camino ha sido distinto.

“Representa el ADN de Boca”

La decisión de dejar el Rayo Vallecano, club de la Primera División de España, por llegar a Boca Juniors fue cuestionada desde un primer momento. Sin embargo, Luis Advíncula siempre hizo oídos sordos y continuó jugando. Llegó a Argentina el 24 de julio del 2021 y dos semanas después estaba debutando en el superclásico ante River Plate por los octavos de final de la Copa Argentina, una instancia que superaron por penales.

“A Advíncula le agradecemos mucho. Es un jugador que siempre está alegre y lo contagia a todo el plantel. Entrena y compite en la semana más que los domingos y los miércoles. Además, con sus formas está siendo muy importante para los chicos, conversa con ellos y les ayuda a mejorar ”, destacó Juan Román Riquelme. ‘Lucho’ no solo es titular indiscutible, también es referente.

“Advíncula llegó y fue titular desde el primer partido. Después, salvo una lesión o alguna convocatoria a la selección peruana, siempre jugó. No hay discusión en el lateral derecho de Boca. Lo es Advíncula por rendimiento, por su forma de ser, de jugar. El hincha le tiene mucha simpatía porque representa el ADN de Boca, de meter, de correr, de siempre mostrar un poquito más, ganando, perdiendo o empatando ”, dice Migliavacca.

Luis Advíncula disputando un balón con el brasileño William. (Foto: Conmebol Libertadores)

Lucho, que alguna vez fue viral por su desopilante celebración con la Copa Argentina, está en uno de sus mejores momentos. Se ganó la confianza de Battaglia y es titular indiscutible. ¿La razón? Para Leandro Aguilera, el haber hecho “una muy buena pretemporada en el verano”. “Desde ahí se vio a un Advíncula que acá pretendían tener”.

A menos de un mes del repechaje mundialista, Carlos Zambrano y Luis Advíncula están teniendo rendimientos altos. Pasaron de llegar en silencio a ser elogiados por el propio Riquelme y ganarse el reconocimiento del “Mundo Boca”.