Este sábado, en la goleada de Racing Club por 4-1 sobre Gimnasia por una nueva jornada del Torneo de Proyección 2023, el joven volante peruano-argentino se despachó con un doblete

Catriel es integrante de la selección peruana Sub 20 y busca oportunidades para entrar en el primer equipo: con actuaciones como esta, podría lograr su objetivo.

Con esta victoria, el conjunto de ‘La Academia’ escaló a la tercera posición de la Reserva Argentina con 20 puntos, a solo cuatro unidades de River Plate, el líder.

“Primera vez que marco un doblete, feliz por apoyar al equipo. Es el objetivo que buscamos semana tras semana, todos trabajamos para eso y queremos pelear la punta siempre”, se mostró emocionado.

Asimismo, no dudó en resaltar sus raíces peruanas y mandó una especial dedicatoria. “Tengo a mis familiares allá en Perú que me están viendo, mi novia, tengo mi hermano que está jugando en el Sudamericano Sub 17, le mando un fuerte abrazo; a mi papá, les agradezco a todos porque siempre están en mi día a día”.

¡GRANDES DEFINICIONES 🇵🇪⚽️! Los dos goles de Catriel Cabellos en el triunfo de Racing Club sobre Gimnasia y Esgrima LP por el torneo de Reservas.



🎥 @EspeRacinguista pic.twitter.com/juUrGY9qMp — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) April 8, 2023