Champions League, un torneo que desde hace varias temporadas no solo a los hinchas peruanos nos ha tocado verlo por televisión; también a los jugadores. El torneo más importante de clubes a nivel de Europa y mundial, dejó de contar con presencia peruana. Sin embargo, esta temporada todo cambiará porque el Malmö FF de Suecia, equipo de Sergio Peña aseguró su presencia en la fase de grupos.

El Malmö FF perdió 2-1 ante el Ludogorest; sin embargo, este resultado le alcanzó para clasificar a la fase de grupos de la Champions League porque en el encuentro de ida, el conjunto celeste derrotó 2-0 al cuadro de Bulgaria. Un gran logro para el equipo sueco.

Sergio Peña no pudo ser parte de este partido porque aún no se recupera de una pequeña molestia en la pantorrilla que sufrió en su primer encuentro con el Malmö FF. Lo estuvieron esperando hasta el último momento, pero no pudo recuperarse. Además, Tomasson no quieren arriesgar a su nuevo refuerzo.

Luego de varias temporadas, por fin un peruano podrá disputar la Champions League. Ese fue una de las razones para que Sergio Peña firme por el Malmö FF porque sabía que su club siempre peleaba por un cupo a estos torneos internacionales.

Pero el volante no sería el único, Gustavo Dulanto tiene la gran opción de también jugar la fase de grupos de la Champions League con el FC Sheriff Tiraspol, equipo que representa a Moldavia y que está a 90 minutos de lograr esa hazaña. En el partido de ida golearon 3-0 al Dinamo de Zagreb y solo tienen que cuidar ese resultado para hacer historia.

Sergio Peña llegó al Malmö para esta temporada y debutó el fin de semana. (Foto: Instagram)

-EL ÚLTIMO PERUANO-

No hay mucha presencia de jugadores peruanos en la Champions League. Las estadísticas juegan en contra de nuestros compatriotas. Y es que son pocos los futbolistas nacionales que tuvieron la oportunidad de disputar este torneo.

Tendrías que regresar hasta la temporada 2018-19 para registrar al último peruano que disputó la fase de grupos de la Champions League. Jefferson Farfán fue nuestro último representante en estar presente en esta instancia del torneo europeo. La ‘Foquita’, en aquel entonces, defendía los colores del Lokomotiv de Moscú.

Jefferson Farfán fue goleador en el título de liga obtenido en 2018 con la camiseta de Lokomotiv de Moscú.

Jefferson Farfán realizó una gran campaña con el Lokomotiv de Rusia donde logró salir campeón y eso le dio un cupo para diputar la Champions League. El delantero peruano jugó 4 partidos (vs. Schalke 04, Galatasaray x2 y Porto) y marcó un gol.

La actual figura de Alianza Lima es el último jugador peruano en marcar un gol en la fase de grupos. Le hizo un gol a Porte de Portugal el 6 de noviembre del 2018. Con eso llegó a los 10 tantos en Champions League.

-MÁXIMO REPRESENTANTE-

Pero el máximo representante peruano en la Champions League es Claudio Pizarro. El ‘Bombardero’ dejó huella en este torneo. Además, el único que logró ganar esta competición desde que pasó a tener este nombre a partir de la temporada 2001-2002.

Claudio Pizarro logró ganar la Champions League con el poderoso Bayern Munich en la temporada 2012-13. Aquella vez, el cuadro bávaro derrotó 2-1 al Borussia Dortmund. Luego ningún peruano pudo igualar el récord del ex capitán de la selección peruana.

La Champions League es el torneo internacional más importante que consiguió Claudio Pizarro. Fue en el año 2013 ante Borussia Dortmund.

Los números de Claudio Pizarro siguen siendo inalcanzables porque también es el máximo goleador peruano en la historia de la Champions League. Ni Paolo Guerrero (2 goles), goleador y figura de la selección peruana, se acerca a los impresionantes números que dejó el ‘Bombardero’.

Claudio Pizarro registra 21 goles en 73 partidos disputados en Champions League. Una cifra que parece imposible de igualar en un corto plazo por algún peruano. El que estaba cerca era Jefferson Farfán (10 goles) pero su carrera ya está a punto de terminar en Alianza Lima.

El histórico jugador peruano también es el que más ediciones ha disputado de la Champions League. Jugó este torneo por primera vez en la temporada 2001/02 y su última participación fue en la edición 2014/15. En total estuvo presente en 12 ediciones con tres equipos diferentes: Bayern, Chelsea y Werder Bremen.

JUGADOR GOLES CLAUDIO PIZARRO 21 GOLES JEFFERSON FARFÁN 10 GOLES PAOLO GUERRERO 2 GOLES JUAN MANUEL VARGAS 2 GOLES

