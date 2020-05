El delantero argentino Franco Jara dejará un hondo vació en el Pachuca, club del que es el goleador histórico. El atacante de 31 años dejó la LIGA MX y ya partió a Estados Unidos, donde jugará en el FC Dallas de la Major League Soccer (MLS), competencia que busca reanudar sus actividades después de estar paralizada por la pandemia del coronavirus.

El excompañero de nuestro compatriota Christian Cueva utilizó las redes sociales para agradecer el apoyo y cariño que siempre le prodigaron todos los que conforman la familia de los ‘Tuzos’, clan al que perteneció durante cinco años y del que se ha despedido con profunda tristeza.

En el escrito que publicó en su cuenta oficial de Twitter, Jara aseguró que no desea ningún tipo de reconocimiento por parte del conjunto mexicano. Por ejemplo, no pretende que un palco del Estadio Hidalgo lleve su nombre.

“Llegué con nada y me voy con todo. Las personas que me conocen, saben que no quiero palco con mi nombre, no quiero premios, no quiero reconocimientos, porque al final, lo material no deja de ser material. La verdadera fortuna ya la tengo”, publicó Franco Jara. “Me voy con la misma humildad, principios y valores con los que llegué”, agregó.

Letal en el área chica

Franco Jara marcó 83 goles con la camiseta del Pachuca, superando el récord de Alfredo ‘Pollo’ Castillo, quien celebró 80 tantos entre 1961 y 1968. Ya en agosto de 2019 había rebasado a su compatriota Gabriel Caballero como máximo anotador del club en la Primera División. Ahora, el argentino buscará seguir inflando las redes contrarias en la MLS.

