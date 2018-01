Christian Cueva: las indisciplinas del polémico volante

No es un buen momento para el volante de la selección peruana Christian Cueva. El jugador se ha rebelado ante la directiva y quiere salir del equipo.

El problema no es que Cueva tenga ganas de dejar Sao Paulo, sino las decisiones que está tomando en torno a este deseo. Llegó tarde a la pretemporada, pidió no viajar al partido de este miércoles y no trabaja en las prácticas al 100%.

Esto ha generado mucha incomodidad en la directiva del equipo paulista, que esperaba que Cueva sea importante este 2018 como el '10' del equipo.

La actitud de Cueva demuestra que todavía no ha madurado del todo. En este video recordamos otras indisciplinas del volante peruano que jugó en San Martín y Alianza Lima.