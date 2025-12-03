No va más. Christian Cueva no seguirá en Emelec, así lo confirmó Guillermo Duró, entrenador del ‘Bombillo’, en medios de prensa.

“Él, la verdad que no la estaba pasando bien y no se sentía cómodo. Tiene la posibilidad de otros clubes y prefirió rescindir contrato como para volver a su país”, mencionó.

‘Aladino’ llegó a Emelec a mitad de temporada. En un inicio se ganó a la hinchada y al comando técnico con sus actuaciones, pero se fue diluyendo con el pasar de las semanas.

“Ayer (martes) arregló su situación por lo que me dijeron”, sentenció Duró.

Cueva podría regresar a la Liga 1, tras un paso irregular en Emelec. En el ‘Bombillo’, el peruano suma 15 partidos, dos goles y dos asistencias.