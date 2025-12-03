Guillermo Duró, entrenador del ‘Bombillo’, confirmó la salida de ‘Aladino’ del club.
No va más. Christian Cueva no seguirá en Emelec, así lo confirmó Guillermo Duró, entrenador del ‘Bombillo’, en medios de prensa.

“Él, la verdad que no la estaba pasando bien y no se sentía cómodo. Tiene la posibilidad de otros clubes y prefirió rescindir contrato como para volver a su país”, mencionó.

‘Aladino’ llegó a Emelec a mitad de temporada. En un inicio se ganó a la hinchada y al comando técnico con sus actuaciones, pero se fue diluyendo con el pasar de las semanas.

“Ayer (martes) arregló su situación por lo que me dijeron”, sentenció Duró.

Cueva podría regresar a la Liga 1, tras un paso irregular en Emelec. En el ‘Bombillo’, el peruano suma 15 partidos, dos goles y dos asistencias.

