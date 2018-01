El comportamiento impensado de Christian Cueva ha traído consecuencias duras. Sao Paulo se decidió no incluirlo en los partidos del Campeonato Paulista hasta nuevo aviso.



Por ese contexto los seguidores de Sao Paulo han pensado si esto significa el adiós inminente de Christian Cueva en el Morumbí. El propio volante nacional explicó que es lo que pasa por su mente.



"¿Pensar en salir de Sao Paulo? Yo tengo contrato con Sao Paulo y yo respeto y estoy muy agradecido con el club. Pensar en eso es en una cosa que no se da por todo lo que acontece", explicó Christian Cueva en una entrevista con Globoesporte.



Una de las cosas que necesita con urgencia el '10' de Sao Paulo es tener minutos para llegar en óptimas condiciones a Rusia 2018. Y lo que requiere el conjunto tricolor es el compromiso de Christian Cueva.



"Lo que yo preciso es jugar. No estoy hablando que soy titular como decía la afición o como dice todo el mundo de que soy titular indispensable. No yo no soy indispensable. Si estoy dentro de los planes estaría ahí, pero si no estoy tengo que buscar una salida", explicó.



El caso Christian Cueva inició luego que se ausentara por seis días en la pretemporada por cumplir actividades publicitarias en Perú. Por eso fue multado. Ahora sigue en problemas por negarse a jugar en un compromiso del Paulistao.