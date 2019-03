Presidente del Santos protegió a Christian Cueva de las críticas

Respetado. Christian Cueva fue el gran ausente de los entrenamientos matutinos de este jueves en Santos, convirtiéndose en el centro de una serie de especulaciones tras su participación en los últimos amistosos de la selección peruana. Sin embargo, el volante nacional puede estar tranquilo.

José Carlos Peres, presidente del club, aclaró en diálogo con Globosporte que la reintegración de 'Aladino' durante la tarde no es una desobediencia, a pesar de que estaba programada su presencia en los trabajos dirigidos por Jorge Sampaoli esta mañana.



"Él nos avisa siempre, no es indisciplina como algunos quieren pintar. No hace nada que no sea conversado con la dirección", destacó el titular de la institución paulista. "No se retrasó, se presentó de acuerdo con la disponibilidad de aviones", agregó.

De esta manera, Cueva no tendría problemas para formar parte de la convocatoria del Santos para el clásico ante Corinthians por las semifinales del Paulistao, que se disputará este domingo.

"Como Cueva es una gran estrella, siempre será el blanco (de las críticas)", sentenció el máximo representante del 'Peixe', brindándole todo su respaldo y respeto al elemento de la bicolor.