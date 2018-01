Christian Cueva parece tener los días contados en Sao Paulo. El volante de la selección peruana no estuvo frente a Mirassol por decisión propia y el técnico del conjunto brasileño fue claro sobre la situación del jugador a pesar de hablar poco.

"No voy a hablar de Cueva. Es un asunto que Raí (director ejecutivo de fútbol de Sao Paulo) puede hablar mejor. Tenemos que hablar de las cosas buenas del Sao Paulo, del gran juego de hoy y de la decisión de la copa este jueves", indicó a la prensa Dorival Junior.

El peruano está en el ojo de la tormenta. En Brasil consideran que Sao Paulo debería desprenderse de Christian Cueva, quien aseguró que analiza propuestas para cambiar de club. no estuvo la victoria de Sao Paulo frente a Mirassol porque un día antes pidió no ser considerado. En un comunicado publicado en la web del club, Raí señaló que "Cueva nos pidió no participar en el juego".

