Sampaoli reconoció que "momentos difíciles" de Christian Cueva afectan su rendimiento en Santos

El entrenador de Santos, Jorge Sampaoli, reconoció que los problemas personales de Christian Cueva están afectando su rendimiento en el campo. En la conferencia de prensa que brindó este viernes, también pidió al peruano que esté "tranquilo".

"Christian es un jugador, para mí, importante, que ha pasado momentos difíciles en su llegada acá, a Santos. Seguramente, todo lo que le está pasando a nivel personal, le está afectando su rendimiento futbolístico", indicó Sampaoli.

Cabe recordar que la hija de Christian Cueva, Gianna Pamela, que nació en julio pasado de manera prematura, ha motivado al jugador a ausentarse varios días de los entrenamientos de su club, para volver a Perú.

"Primero, tendrá que resolver sus temas personales, para que esté bien, y para que se sienta en buena forma para poder trabajar y después, ver lo que sucede. En realidad, lo que más nos preocupa hoy de él, es que esté tranquilo y que pueda estar solucionando sus temas. Estamos para ayudarlo", agregó el técnico.

Por otro lado, Sampaoli también se refirió a los posibles escenarios respecto al futuro de Cueva. "Si por ahí, lo mejor para él es salir a jugar y tener continuidad este semestre, mejor. Si no, tendrá que esperar su turno acá y ver cómo suceden las cosas", añadió.

Por último, el exentrenador de la selección de Argentina recalcó la importancia de resolver sus asuntos. "Lo principal de Christian es que solucione hoy el tema afectivo, lo que lo preocupa. Su hijita no está bien y todavía no ha salido de una situación crítica. Lo principal para él, es eso", finalizó.

Vale decir que, hace unos días, el director deportivo de Santos, Paulo Autuori reveló que Christian Cueva no estaba en los planes del 'Peixe'. "No podemos tener más jugadores extranjeros de los que podemos porque al jugador no le gusta estar fuera de acción", dijo el brasileño.