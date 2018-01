Las actitudes que viene teniendo Christian Cueva en Sao Paulo no son del agrado de la prensa brasileña. Los reporteros que siguen el día a día del elenco tricolor han quedado inconformes con la postura del peruano.

Alexandre Praetzel, periodista del medio UOL Esporte, criticó con dureza el comportamiento de Christian Cueva luego que este se rehusara a formar parte del Sao Paulo en un partido del Campeonato Paulista porque no iniciaría las acciones.

"El peruano alegó que no sería titular y por eso tomó la decisión de no viajar. Cueva no respetó al club, a la comisión técnica y a sus compañeros. Su actitud es lamentable en un momento de presión por buenos resultados en el tricolor", explicó en su columna de opinión.

Asimismo aseguró que Christian Cueva afrontará un duro escollo al tratar de convencer al entrenador y a los seguidores para que vuelvan a confiar en él.

"Sabe que está valorizado y que Sao Paulo no puede despreciarlo. Consiguió antipatía de la afición y no tendrá la vida fácil con Dorival Jr. Dificultó su trayectoria en el club", expresó.

Marcelo Prado de "Globoesporte", por otro lado, señaló que "Christian Cueva es un óptimo jugador, pero pésimo profesional". Su teoría se basa en que "llegó con seis días de atraso y en el tercer partido, lejos de estar en su mejor versión, reclama por estar en el banco".