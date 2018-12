Claudio Pizarro: campaña de naturalización de la que es imagen genera molestia entre peruanos en Alemania

A la nación peruana, que radica en Alemania, no le agradó en absoluto que Claudio Pizarro sea nominado el embajador de la campaña de naturalización en Bremen.

Y es que Claudio Pizarro ha obtenido la nacionalización sin renunciar a su pasaporte peruano, algo que sí deben realizar aquellos que busquen la nacionalidad alemana.

Claudio Pizarro lleva dos goles con Werder Bremen en la presente Bundesliga. (Foto: AFP)

"Claudio Pizarro no puede ser la cara de la campaña. Es injusto. En el 2013 me convertí en alemana y fue una decisión muy difícil para mí. Tenía muchas ganas porque aquí es donde está mi vida", explicó Cecilia Castritius, una peruana que manifestó el sentir de la comunidad incaica, en declaraciones recogidas con el portal "Deich Stube".

"Tiene grandes consecuencias renunciar a tu ciudadanía original. Desde mi naturalización no he vuelto al Perú porque estoy avergonzada. De alguna manera no quiero viajar a mi país como si fuera una extranjera", remarcó.

Si Claudio Pizarro no renunció a la nacionalidad peruana es porque recurrió al artículo 08 de la Ley de Naturalización, que enfatiza que uno puede mantener su ciudadanía original cuando existen "razones imperiosas de interés público".

La portada de "Deich Stube" que enfatiza el malestar de los peruanos al conocer que Claudio Pizarro no se despojó de su nacionalidad original. (Foto: captura de pantalla)

En este caso, el 'Bombardero de los Andes' "se encuentra en calidad de futbolista conocido internacionalmente", de acuerdo con Rose Gerdts-Schiffler, portavoz del municipio de la ciudad de Bremen.

Esa regla, finalmente, le permitió a Claudio Pizarro mantener su nacionalidad peruana junto con la alemana (por adopción) e italiana (por ascendencia). Respecto a la información difundida por "Deich Stube", el veterano ariete del Werder Bremen "no ve ninguna razón para comentar este tema".