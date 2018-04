Claudio Pizarro: "Es algo muy especial para un peruano ganar la Champions League"

Claudio Pizarro brindó una entrevista a la UEFA detallando su experiencia en la Champions League, sobre todo la que se disputó en la temporada 2012/13, en la que fue campeón con Bayern Múnich.

"Es algo muy especial para un peruano ganar la Champions League, es lo que todo jugador busca. Creo que he sido el único (peruano), hace muchos años hubo otro en el Milan (Víctor Benítez), pero no se llamaba así en esa época. Para mi país fue algo muy especial", manifestó el delantero nacional.

Además, destacó su cuota goleadora en aquella Champions League, anotando a la Juventus en Turín.

"Me acuerdo que conversaba mucho con los jugadores, y ya antes del partido Schweinsteiger, que fue quien me dio el pase, me decía: Si entras vas a marcar. Y justo me desmarqué y tuve la oportunidad de hacer gol, y logramos la clasificación a la siguiente fase. Fue algo muy especial", declaró el 'Bombardero'.

La gran sorpresa en dicha temporada fue el 7-0 en el marcador global que le anotaron al Barcelona de Lionel Messi. Fue 4-0 en el Allianz Arena y 3-0 en el Camp Nou.

"Ese año el grupo estaba muy motivado, éramos un grupo muy unido y trabajábamos muy duro para cuando teníamos la oportunidad. Tuvimos la oportunidad de vencer al Barcelona de esa manera, que creo que va a quedar en la historia", dijo el ex Werder Bremen.