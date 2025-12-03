Claudio Pizarro fue elegido recientemente como “héroe” del Bayern Munich en el videojuego EA Sports FC 26, en una votación global para los hinchas del club bávaro y fanáticos de todo el mundo. En esa contienda digital, el ‘Bombardero’ superó a dos históricos del club: Stefan Effenberg y Giovane Élber, ambos también jugadores emblemas del gigante alemán.

La historia de Pizarro con el Bayern Munich es de auténtica leyenda. El delantero peruano defendió a los bávaros en dos etapas (2001-2007 y 2012-2015), sumando un total de 327 partidos, 125 goles y 53 asistencias. Durante ese periodo, además, ganó seis títulos de la Bundesliga, cinco Copas de Alemania y una Champions League.

Pero su valor va más allá de las estadísticas: Pizarro es considerado por muchos como símbolo de entrega, profesionalismo y longevidad. Sus compañeros destacan no solo su olfato goleador, sino también su actitud dentro y fuera de la cancha, su carisma en el vestuario y su compromiso permanente con el Bayern.

🇵🇪 Claudio Pizarro BRAND NEW hero 🦸‍♂️✅



OFFICIAL STATS 👇 #FC26 pic.twitter.com/JaUcByroJB — FUT Sherriff (@FUTSherriff) December 3, 2025

En cuanto a su legado, además de ser uno de los máximos goleadores extranjeros del Bayern, Pizarro ostenta el récord de más partidos disputados en la historia de la Bundesliga por un jugador no alemán. Su éxito en Europa ha llevado su nombre a un lugar de privilegio entre las grandes figuras sudamericanas que triunfaron en el Viejo Continente.

Con esta distinción en EA Sports FC 26, Pizarro consolida su estatus de leyenda. Ser elegido “héroe” del Bayern no solo es un tributo a su carrera, sino también un puente entre generaciones: su legado vive hoy tanto en las canchas reales como en las consolas de miles de fanáticos.