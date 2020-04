Claudio Pizarro la pasa bien en Alemania. A pesar de anunciar el término de su carrera a fin de temporada, el peruano encontró una zona de confort en el país teutón que fue el primero en recibirlo cuando decidió partir al exterior. Werder Bremen es su segunda casa y en una entrevista, a la revista alemana Weser-Kurier, declaró que la decisión de partir fue muy buena porque lo ayudó en su carrera y en su vida.

“Pude lograr mucho en Europa, especialmente aquí en Alemania, solo puedo estar agradecido por eso. En ese momento podría haberme mudado a España desde Alianza Lima, había una oferta muy específica de Betis Sevilla. Quién sabe cómo habría sido mi carrera entonces. Lo que sé hoy es que la decisión de ir a Alemania fue muy buena. Por mi carrera y en general por mi vida. Estoy muy feliz y feliz aquí con mi familia y esa es la base de todo lo demás en la vida. Si a su familia le está yendo bien, también puede desarrollarse profesionalmente. Para mí, el trabajo era solo fútbol. Estoy muy contento con cómo decidí eso y qué le sucedió”, declaró.

Asimismo, ‘El Bombardero’ reconoció que cuando llegó a Alemania no conocía nada de la ciudad y fue algo totalmente nuevo para él: “Realmente solo conocía a los músicos de la ciudad (risas). También son muy conocidos en Perú. Pero no sabía nada más sobre esta ciudad. Conocía al club Werder Bremen un poco por televisión, teníamos un canal de televisión que mostraba juegos de la Bundesliga. A veces veía juegos de Bavaria y Werder”. Eso sí, ahora el club se convirtió en su segunda casa: “Esta es mi segunda casa. Me siento muy cómodo en Bremen, mi familia siempre estuvo muy feliz en esta ciudad. Mis dos primeros hijos nacieron en Bremen. Siempre estuve muy agradecido con esta ciudad por el cariño y la calidez que pude experimentar, y eso realmente cada vez que vine a Werder. Esto siempre me ha hecho sentir como en casa aquí”, contó.

Claudio Pizarro no ha tenido mucha continuidad debido a las lesiones que lo aquejan. Ha estado presente en 9 de los quince partidos del Bremen. (Foto: Werder Bremen)

Otro capítulo que se resaltó en la entrevista fue la relación con sus padres respecto a su decisión de dedicarse al fútbol. Su padre siempre lo apoyó e incluso lo llevaba a entrenar, pero el objetivo de Pizarro también era trabajar en paralelo. Su madre siempre lo recalcó estudiar, aunque al final lo apoyó como futbolista. “Mi padre siempre me había apoyado en el fútbol todos los años anteriores. Me llevó a entrenar y me acompañó a todas partes(...) Ella (su madre) siempre era la que decía: No, muchacho, ¿qué quieres allí? El fútbol no es para ti. Pero luego también dijo: Si eso es lo que realmente quieres hacer, te apoyaré”.

MÁS EN DT...

VÍDEOS RECOMENDADOS