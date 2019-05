Pasado y presente: revive los mejores momentos de Claudio Pizarro en la Bundesliga | FOTOGALERÍA

Por: Marco Quilca León



En la historia del fútbol son pocos los jugadores que suelen batir récords. Incluso, podríamos decir que son contados con los dedos. En esa lista consagratoria está Claudio Pizarro, un peruano que está haciendo historia en Alemania y ahora, con 40 primaveras encima, engrandece su leyenda cada cierto tiempo.

Este sábado, el 'Bombardero de los Andes' salvó de la derrota a su equipo, Werder Bremen. El delantero ingresó a los 60' cuando el elenco 'Lagarto' perdía 2-0 ante el Borussia Dortmund. Quince minutos después marcó el 2-2 final y ratificó su récord de ser el goleador más longevo de la historia de la Bundesliga con 40 años y 213 días.

Además, le dio una manito a su ex club, Bayern Múnich. El cuadro 'bávaro' derrotó 3-1 al Hannover y le sacó cuatro puntos al Dortmund a falta de dos fechas para el término de la liga. Su ex equipo no dudó en dedicarle una publicación en su Twitter a modo de agradecimiento.

Así marcha la tabla de la Bundesliga a falta de dos partidos:

Claudio Pizarro llegó a Alemania en 1999 con el sueño de hacerse un nombre en el fútbol de primer nivel. Sin embargo, nunca creyó llegar tan lejos. Hoy, el atacante llegó 196 goles en la Bundesliga con tres camisetas distintas: Werder Bremen (108), Bayern Múnich (87) y Colonia (1). Además, ha marcado 150 tantos con la camiseta de los 'Lagartos'.