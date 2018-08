Claudio Pizarro reafirmó su buen momento: “Puedo entregarme al máximo”

Claudio Pizarro indicó a inicios de la temporada 2018-19 de que está podría ser su última temporada, pero podría retrasar ese objetivo debido a su buen estado, el cual le ha generado muchos elogios de la prensa alemana.



En conferencia de prensa, el veterano artillero del Werder Bremen explicó por qué estuvo bastante tiempo de baja en la edición pasada con el FC Koln, equipo con el que terminó perdiendo la categoría.



"Me encuentro muy bien. ¿Por qué todos se lo preguntan? Quizás porque tengo 39 años. Tuve un problema con el nervio, así que no pude darlo todo en el entreno. Pero ahora ya lo tengo todo bajo control y puedo entregarme al máximo", dijo Claudio Pizarro.



Explicó, además, que no es ningún sujeto conformista que se satisface con el simple hecho de estar en la nómina de convocados. Su misión es apoyar en cualquier tipo de panorama.



"No soy alguien complaciente. Voy a dar lo mejor de mi mismo independientemente de si salgo en el once titular o desde el banquillo. No importa quién juegue. Yo juego para el equipo", subrayó.