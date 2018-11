Claudio Pizarro resaltó su vigencia: “Todavía puedo aportar goles y experiencia”

Claudio Pizarro sigue dando que hablar en suelo teutón. Cuando todos ya lo daban por retirado, decidió seguir una temporada más con 40 años sobre sus espaldas.

Y en el presente curso liguero le va excelente. El 'Bombardero de los Andes' ha alcanzado tres goles consecutivos, alternar constantemente con el Werder Bremen y levantar un prestigioso premio por su impecable trayectoria.

Muchos se preguntan si a su edad todavía puede sentirse un deportista importante. Claudio Pizarro respondió sin problemas ese cuestionamiento ante las cámaras del Werder Bremen TV.

“Goles [puedo aportar] todavía; es lo que tengo que hacer como delantero. Mi experiencia dentro y fuera del campo es un aporte grande al grupo”, expresó.

Las lesiones son otro punto aparte en la vida de un deportista de su edad. Aunque, prefiere no pensar en ese tema, puesto que jamás -según él- ha sufrido dolencias complicadas que hayan puesto en jaque su carrera.

“Me siento bien. Por suerte no he tenido lesiones muy graves en los tobillos o rodillas que me hayan causado problemas en estos años. Tengo otro tipo de problemas con los nervios en la espalda y algunas cosas que con el tiempo y la experiencia he aprendido a manejar”, subrayó.