Claudio Pizarro, a los 41 años, se mantiene vigente en el fútbol alemán, en el Werder Bremen, donde empezó su aventura europea. Asimismo, el peruano viene brindando entrevistas vía Instagram, en el viene revelando temas relacionados a sus negocios y vida personal.

El ‘Bombardero de los Andes’ fue el protagonista de una entrevista en vivo de Instagram, para Movistar Deportes. En ella, Pizarro no solo habló de temas deportivos, sino también reveló en qué negocio usa parte de su dinero.

En la amena charla con el exfutbolista, y ahora comentarista de radio y TV, Diego Rebagliati, Claudio Pizarro reveló que se dio la chance de invertir en un restaurante en Miami, un rubro que a él tanto le gustaba. Asimismo, contó que fue el actor y su gran amigo, Christian Meier, el que lo animó a invertir con él.

"Siempre me ha gustado tener una relación con el Perú y viendo como iba el mercado, vi la posibilidad de invertir en este restaurante que ami me gusta mucho y se vio la posibilidad de hacerlo en Miami. Christian (Meier), me presentó a las personas y empezó allí una aventura, somos socios. Aún no he ido, planeaba hacerlo en julio, en vacaciones, pero ahora no sé cómo será”, afirmó

Pizarro y el vínculo con la selección

Claudio Pizarro recordó sus primeros años en la selección peruana y dijo que siempre trató de ser un ejemplo para los más jóvenes en cuanto a la disciplina para lograr los objetivos. El ‘Bombardero’ afirmó que siempre buscó enseñarles a hacer lo correcto para cumplir un objetivo y que el resultado fue la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“Yo siempre me ilusioné en todos los procesos. Creí en la capacidad que teníamos individualmente. Colectivamente, también, pero es uno de los temas que trataba de trabajar con los más jóvenes que era manejar momentos y situaciones en los partidos. Otra cosa era la disciplina que para mí era una de las cosas más importantes”, dijo Pizarro.

