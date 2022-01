Gabriel Costa fue protagonista de una escena curiosa durante la celebración de Colo Colo, que le ganó a la Universidad Católica (con gran actuación del jugador de la selección peruana) la Supercopa de Chile. Mientras el atacante brindó declaraciones al canal TNT Sports, apareció Gabriel Suazo, capitán de los albos, y nombre a su compañero como Lionel Messi.

“Messi peruano”, expresó Suazo al ex Sporting Cristal. Hubo un fuerte abrazo entre ambos y risas de todos los testigos del divertido momento. De esa manera, el referente del ‘Cacique’ reconoció la gran labor realizada por el deportista de 31 años, quien nació en Montevideo (Uruguay), pero se nacionalizó.

Antes de ello, Costa expresó sus sensaciones por el título. “Muchas gracias a todos. Espero que estén felices, la mitad del partido está feliz”, inició el hombre de la Blanquirroja. “Se viene un año muy complejo, muy apretado por los partidos, pero esto nos va a venir bien para pensar en el campeonato”, agregó.

El ‘Cacique’ fue el gran dominador del partido. Los ‘Cruzados’ tuvieron pocas oportunidades y esto fue rescatado por ‘Gabi’. “Seguimos con el desarrollo de nuestro juego. Hicimos una buena pretemporada y estamos bien física y mentalmente. Mantenemos la intensidad y la buena postura al presionar, atacar. Estamos muy contentos”.

En este encuentro, Costa regresó a la banda izquierda, lugar en el que se siente muy cómodo. Explicó que en alguna oportunidad jugó por el medio por una decisión técnica de Gustavo Quinteros.

Colo Colo buscará pelear esta temporada el torneo nacional y la Copa Libertadores. “Hicimos una buena preparación, se vienen campeonatos muy importantes y tenemos que estar bien”, explicó Costa

El buen nivel de Gabriel ayudó a que el equipo consiga cosas importantes la temporada pasada, pero él no siente responsabilidad. “No tengo responsabilidad, somos un equipo. Juegue el que juegue lo va a hacer bien. No me siento responsable. Me siento bien”.

Colo Colo se coronó este domingo campeón de la Supercopa de Chile al vencer por 0-2 a la Universidad Católica con goles de Leonardo Gil y Carlo Villanueva, en el primer título que se disputa este año antes del inicio del Campeonato Nacional 2022.